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玩家集體狀告Sony 要求召回或免費維修DualSense不正常自主游移控制問題
近期因為DualSense控制手把出現不正常的自主游移操作問題，Sony開始面臨被玩家集體提出訴訟情況。
類似狀況，其實在過去任天堂推出Nintendo Switch時，也曾發生Joy-Con控制器因內部接觸不良產生不正常的自主游移操作現象，使得任天堂同樣被玩家提訴。
訴訟內容指稱DualSense控制手把設計缺陷導致影響遊玩體驗，而被告對象則分別是Sony美國公司，以及索尼互動娛樂，並且在相關訴求中要求Sony公布召回訊息，或是提供免費更換服務。
此次訴訟是由位於美國賓州的Chimicles Schwartz Kriner＆Donaldson-Smith (CSK＆D)律師事務所代表玩家提出，同時本身也是日前協助眾多玩家向任天堂提訴的律師事務所。
不過，任天堂雖然已經針對Joy-Con控制手把有異常操作「飄移」情況表達歉意，並且悄悄地免費提供維修Joy-Con異常問題，甚至針對已經付費維修情況提供退費，即便使用者購買機種已經過保，或是海外購買機種也一樣提供服務，但卻未正式對外宣布召回Joy-Con控制手把，或是對外公告此項問題。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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