DICE LA資深設計總監確認 準備打造新款《戰地風雲》系列作品

在近期於個人Twitter透露消息中，DICE LA資深設計總監Justin Wiebe表示目前正準備打造一款《戰地風雲》系列新作，但尚未透露具體細節，以及具體推出時間。

DICE LA前身為Danger Close Games，原本團隊成立於1995年，當時是隸屬於夢工廠電影旗下工作室，並且在2000年由EA收購，並且將打造《終極動員令》系列的Westwood遊戲工作室，以及包含打造《模擬城市》、《模擬市民》系列的Maxis遊戲工作室、EA LA等遊戲工作室合併，變成後來的Danger Close Games，最後則是以重新組建的DICE LA取代原本Danger Close Games。

而DICE LA過去曾打造《榮譽勳章》系列遊戲，在2017年就有消息指稱DICE LA準備打造《戰地風雲》系列作品，但後續推出的《戰地風雲V》依然是由DICE瑞典工作室打造。

但在Respawn Entertainment共同創辦人Vince Zampella確定接掌DICE LA時，則是再次暗示著手打造新款《戰地風雲》系列作品，而此次Justin Wiebe透露內容顯然也印證Vince Zampella日前說法。

目前暫時還無法確定新款《戰地風雲》系列作品具體細節，同時也無法確認是否就是正統續作《戰地風雲VI》，但預期會在近期內對外公布。

Correct! It’s Battlefield for the win. — Justin Wiebe (@JA_Wiebe) February 8, 2021

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》