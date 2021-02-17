《巫師：舊世界》桌遊準備集資 預計2022年正式上市

雖然CD Projekt Red近期面臨不少麻煩，不過他們與波蘭桌遊發行商Go on Board合作的桌遊作品《The Witcher: Old World (巫師：舊世界)》，則是在稍早放上Kickstarter網站準備進行集資。

目前Go on Board尚未透露具體遊戲內容，但從桌遊設計師Łukasz Woźniak說明，《The Witcher: Old World》將是一款適合2-5人遊玩的桌遊，時空背景會設定在《巫師》系列主角傑洛特故事的數年前，玩家則可透過桌遊所建構《巫師》世界進行冒險，並且與怪物對抗。

遊戲中除了透過卡牌抽選進行攻擊、閃躲，或以魔法連段打敗怪物，更可在《巫師》世界進行探索、為巫師學校爭取榮耀。至於實際遊戲遊玩時間，大約介於90分鐘至150分鐘左右，同時適用年齡為14歲以上。

而此款桌遊預計會在今年4月或5月左右於Kickstarter網站開放集資，正式推出時間則預計會在2022年。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》