新春嘗鮮Podcast 從日常聊到股市

過年沒事在家，不妨聽Podcast聊人生長見識！2020年號稱台灣「Podcast元年」，許多Podcaster紛紛崛起。在閒話家常部分，「台灣通勤第一品牌」將人生細節聊到極致；如果想聽投資心法，「股癌」會是一個好選擇。天下雜誌、轉角國際等平台也推出許多平易近人的財經、國際新聞話題。

台通閒話家常NO.1

台灣Podcast圈中有3大本柱，分別為「台灣通勤第一品牌（下稱台通）」、「百靈果」與「股癌」。台灣通勤第一品牌是由本業為賣便當的李毅誠（誠誠）與張家倫（家倫），再加上業配小幫手「何欸」組成的堅強陣容，為台灣閒聊圈Podcast最知名的頻道，話題從愛情、人生、處事應對進退，無所不包。

台通頻道最鮮明的特色，是誠誠與倫倫跨張、充滿魔性的笑聲，在許多通勤上班收聽台通的年輕上班族，常常不禁莞爾大笑。將許多生活中的細微小事聊得很徹底，從細節中發現魔鬼是他們的特點。

他們有時候也會邀請名人，或是自己有特色的朋友上節目。過去他們曾邀請《孤味》女主角、金馬雙影后陳淑芳上節目，雖然是相差30幾歲的組合，但全程使用台語、生動的對話加上淑芳阿姨年輕的心態，讓年輕人也能買單。他們也曾訪問過自然科學博物館館長孫維新、網路名人四叉貓等人。

長期投資選股癌

如果想要了解長期投資的心法，每集長度約在30到40分鐘的股癌會是最佳的選擇。本名謝孟恭的股癌除了經營Podcast以外，他的Telegram群組也有超過萬人加入，他在這些媒介中都會分享自己過去的投資心法，以及最新的預測趨勢。如果是比較即時性的新聞，他也會在臉書發文幫聽眾解惑。

Podcast的3大本柱彼此有空也會聽彼此的頻道進行交流，台通對於股癌的評價非常高，他們認為股癌是充滿耐心與毅力的人，許多在以前Podcast講過的觀念，他也願意不厭其煩的在新節目，繼續以淺白的口吻解釋原理，這也讓新聽眾可以銜接的上，能直接跟著收聽最新的集數。

圖說：由左至右為 《孤味》許導阿傑、肥倫、28小芳芳、肥誠。（台通臉書）

國際請聽百靈果

如果需要練習國際新聞的聽力，或是想要有專人替你分析外文熱銷書的內涵，「百靈果」是最受歡迎的。他們號稱自己是最自由的雙語新聞頻道，從最新的國際大事到個人推薦的書單，還有之前美國國安顧問波頓爆料川普的新書，他們都會花時間與你分享。

由於主持人之一的凱莉也會講脫口秀，因此也會在Podcast專訪博恩、賀瓏、Jim程建評等喜劇演員。而去年國民黨桃園黃復興黨部主委于北辰退黨，他們也邀請他上節目，討論不同世代對於政治的看法，另外他們也會邀請一些專業的經濟、兩岸關係專家，並與他們討論CPTPP等時下流行的國際議題。

除了在手機上聽Podcast以外，他們也曾舉辦Podcast面對面，邀請「信眾們（百靈果粉絲）」在現場聽他們講Podcast、及時的互動。多元的創作手法也讓Podcast各有特色，且能長期霸占每周的收聽排行榜。但除了素人Podcaster以外，許多藝人、網紅也開始進軍Podcast，讓這片戰場更加熱鬧。

圖說：台灣Podcast圈於2020年急速成長，許多型態的頻道紛紛跑出，給大家多元繽紛的選擇。圖為百靈果主持人凱莉與Ken（百靈果News臉書）

呱吉身兼網紅與政客

身為知名網紅與政治人物的台北市議員邱威傑（呱吉）除了市政以外，有時還要幫旗下網路公司「上班不要看」拍攝影片，其實還身兼Podcaster的身分，在其主力Podcast節目「新資料夾」中，他與可愛的小助手采翎會分享國內外許多充滿怪趣味的新奇趣聞，透過不同的視角分析，獲得不同的領悟。

呱吉也會將每個星期四晚上的直播上傳Podcast，他會將每個禮拜發生的大事進行回顧，如果關乎台北市政的議題，他也會以親身經歷說明政治中的貓膩，讓聽眾了解台北市議會的運作狀況，以及各黨議員難為人知的一面。

圖說：台灣Podcast圈於2020年急速成長，許多型態的頻道紛紛跑出，給大家多元繽紛的選擇。圖為新資料夾主持人采翎、呱吉（呱吉臉書）

Podcast多元體驗佳

另外，知名作家吳淡如從去年10月開始也加入Podcast戰場，主打訪談也讓過去做為主持人的她在Podcast仍頗受好評。而天下雜誌也會將許多艱深的議題，用比較短的時間說給你聽，擺脫過去雜誌較長篇幅的閱讀習慣。

從閒聊到股票投資、嚴肅的國際新聞與輕鬆的人生經驗分享，台灣的Podcast圈在2020年急速成長，礙於篇幅難全面涵括。如果對投資理財有興趣的還可以收聽「M觀點」，對於國際新聞有興趣的可以收聽「轉角國際新聞」，如果想了解情侶相處的眉角，則推薦「壹加壹電台」。

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