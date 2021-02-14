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新版Unreal Engine工具將可在幾分鐘內創造極度擬真的3D人物
EPIC Games稍早展示旗下遊戲引擎Unreal Engine全新工具MetaHuman Creator，將讓創作者能在短短時間內創造全新擬真的虛擬人物角色。
過去要在3D環境中建立全新角色人物，往往必須花費長時間建構臉譜、骨架、毛髮，甚至是臉部細微表情，或是身上穿著衣物，尤其越是擬真的人物角色所需建構時間也就更長。
不過，在全新工具MetaHuman Creator協助之下，創作者可以在幾分鐘內完成製作照片等級般的擬真人物，同時也能快速完成骨架、毛髮或衣物等設定，甚至也能在後續依照需求快速進行細部微調。
此次展示的工具，預計會搭配新版Unreal Engine 5提供使用，並且讓更多創作者能藉此打造符合新款次世代遊戲主機，或是較新PC裝置使用內容，甚至也能用於各類數位影像創作使用。
包含NVIDIA、三星、Imagination Technologies都已經提出類似設計，但EPIC Games顯然希望能讓創作者能更容易打造擬真的「數位人類」。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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