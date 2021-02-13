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橫跨三個世代遊戲主機 《俠盜獵車手V》2020年累積銷售超過2000萬套

聯合新聞網 / 楊又肇

由Rockstar North製作，並且由Rockstar Games在2013年9月發行的《俠盜獵車手V (Grand Theft Auto V)》，在去年更累積銷售超過2000萬套，從正式發行以來則總計銷售超過1.4億套。

依照Take-Two Interactive執行長Strauss Zelnick接受CNBC電視台訪談時表示，目前在市場推出已經超過8年的《俠盜獵車手V》至今已經累積銷售超過1.4億套，甚至在去年一整年內更是累積銷售超過2000萬套。

從2013年9月正式推出，《俠盜獵車手V》便先後登上PlayStation 3、Xbox 360、Windows PC，以及後續更新的PlayStation 4與Xbox One，在PlayStation 5與Xbox Series X|S宣布推出時，更確定會推出相應版本，使得《俠盜獵車手V》成為橫跨三個世代遊戲主機的遊戲作品。

而若從1997年10月推出第一款《俠盜獵車手》算起，Rockstar Games至今已經累積銷售超過3.35億套《俠盜獵車手》系列遊戲，而光是《俠盜獵車手V》就已經快佔掉一半銷售套數。

不過，《俠盜獵車手》系列並非Take-Two Interactive唯一帶來豐潤營收的遊戲作品，包含《碧血狂殺》系列、《江湖本色》系列、《四海兄弟》系列，以及《NBA 2K》系列遊戲也在全球累積顯著銷售套數，並且產生大量營收。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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