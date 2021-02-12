Ubisoft表示未來 不再以3A等級遊戲作為營收重心

在說明2021財年第三季財報結果中，Ubisoft透露未來將不再採取以3A等級遊戲作品作為公司主要營收來源的作法，預期藉由既有作品資產與更多免費遊戲吸引玩家遊玩，藉此創造更大營收機會。

依照Ubisoft財務長Frederick Duguet表示，過去以來始終是透過每年推出3至4款3A等級遊戲作品，但接下來將會採取全新商業模式爭取全新獲利機會，其中包含藉由既有作品資產與更多免費遊戲吸引玩家遊玩。

不過，Ubisoft依然會維持打造3A等級遊戲作品，例如接下來在2021年4月至2022年3月的2022財年內，Ubisoft依然至少會推出3款3A等級遊戲，但未來卻不會讓3A等級遊戲成為公司主要營收重心。

以目前Ubisoft發展模式來看，主要還是透過《刺客教條》系列、《極地戰嚎》系列，以及《湯姆克蘭西》系列小說改編作品等3A等級遊戲內容作為賣點，雖然本身也持續透過旗下既有作品資產進行重製，例如《波斯王子：時之砂》，以及透過《瘋狂兔子》系列與任天堂進行合作，另外也與騰訊合作手機遊戲創造額外獲利機會，但實際上卻只有公司整體營收少部分比重，其中手機遊戲目前僅佔Ubisoft所有營收約9%比例。

而僅仰賴少數幾款3A等級遊戲支撐公司營收，不僅意味公司必須將大量成本投資在3A等級遊戲研發、宣傳，同時也代表必須背負更大風險，例如過去在2019年宣布《看門狗：自由軍團》等3A等級遊戲作品延後上市，便造成Ubisoft在格年初的財報營收表現大受影響，而過去推出《湯姆克蘭西：全境封鎖 2》與《火線獵殺：絕境》時，也因為投入過多開發成本，進而拖垮後續財報表現。

或許基於這樣的考量，使得Ubisoft決定將公司營收來源重心從3A等級遊戲作品分散，強調未來依然會持續打造3A等級遊戲作品，但會設法讓更多發展模式增加營收可能性。

Ubisoft執行長Yves Guillemot強調過去累積的既有作品資產依然創造不少營收，例如發行已經超過6年時間的《彩虹六號：圍攻》，至今依然吸引不少玩家，同時也成為電競賽事使用遊戲之一，目前更累積多達7000萬名玩家遊玩，在2020年更累積1500萬名新玩家加入。

另外，近年持續與雲端串流遊戲服務合作，並且與Netflix等業者合作以遊戲改編原創影集內容，更成為Ubisoft全新營收來源。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》