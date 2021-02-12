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駭客開始兜售CD Projekt Red遭竊的《電馭叛客2077》等遊戲原始編碼

聯合新聞網 / 楊又肇

CD Projekt Red日前證實遭駭而被竊取的遊戲原始編碼內容，目前已經在俄羅斯駭客論壇網站以拍賣方式兜售

目前被拍賣的遊戲原始編碼內容，包含PlayStation 5，以及Xbox Series X|S版本的《巫師3：狂獵》，另外也包含《電馭叛客2077》與《昆特牌》等日前遭竊取原始編碼內容的遊戲作品，同時也包含CD Projekt Red公司內部文件資料。

而被拍賣內容最低從100萬美元起標，或是直接以700萬美元價格成交。目前暫時還無法確定是否已經有被交易情況，同時也不確定此類交易是否將對CD Projekt Red造成更嚴重影響。

在此之前，CD Projekt Red對外公告證實內部伺服器遭駭，包含《電馭叛客2077》、《巫師3：狂獵》，以及開發《巫師3：狂獵》過程中製作，但未對外公開的遊戲相關原始編碼內容都被竊取，同時包含《巫師3：狂獵》衍生作品《昆特牌》與公司內部包含財務、人事管理、法律及投資者關係資料也均遭竊。

不過，CD Projekt Red表示不會向駭客進行交涉，並且說明遭駭伺服器內並未包含涉及用戶隱私等資料數據，另外也強調相關編碼內容等資料都已經做了完整備份，同時遭駭客加密上鎖裝置也未造成影響。

目前CD Projekt Red仍忙於修補《電馭叛客2077》相關漏洞與遊戲錯誤內容，另外也必須處理玩家申請退款，甚至包含投資者控訴隱匿遊戲開發狀況，造成投資虧損情況，加上部分原始編碼內容遭竊的遊戲作品如《巫師3：狂獵》早已上市多年，相關開發與宣傳成本理論上都已經順利回收，或許也讓CD Projekt Red不堅持力保遭竊遊戲原始編碼內容，同時也不向駭客妥協。

但此次原始編碼內容與公司內部資料遭竊，是否會對CD Projekt Red造成更大影響，目前仍無法確認。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

駭客 俄羅斯

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