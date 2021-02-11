快訊

2021有哪些必辦神卡 哪些可剪卡說掰掰？一次報你知

拜習通話 習近平：中美對抗對兩國和世界肯定是場災難

聽新聞
test
0:00 / 0:00

美國娛樂軟體協會發出通知 E3 2021調整為線上舉辦

聯合新聞網 / 楊又肇

去年就已經確定將在6月15日至17日間舉辦的E3 2021展期活動，目前有可能會從原訂在美國洛杉磯會議中心舉辦的實體活動，調整為線上形式舉辦。

依照VGC網站等遊戲媒體指稱，E3活動主辦單位美國娛樂軟體協會目前已經對外發出通知，表示將會將今年度的E3 2021展會活動調整為線上形式舉辦，預計以直播形式呈現一連三天活動，其中也包含匯聚個個遊戲業者公布內容且長達2小時長度的主題演講，另外也包含各款遊戲預覽，以及遊戲獎項頒獎典禮活動直播。

不過，目前美國娛樂軟體協會並未具體透露調整為線上形式的呈現細節，但強調目前仍在著手準備階段。

在去年因為疫情影響之下，不少一線遊戲業者均選擇退出E3 2020展出活動，而美國娛樂軟體協會原本有意讓E3 2020展會活動改以線上形式舉辦，最終卻因為各個遊戲業者傾向轉為自行舉辦時間彈性較大的線上發表活動，使得E3 2020最終是以取消舉辦提前落幕。

因此今年美國娛樂軟體協會堅持要以線上形式舉辦E3 2021展會活動，首要解決問題顯然就是如何說服一線遊戲業者同意參與，否則在目前疫情仍有相當影響情況下，許多遊戲業者其實更傾向自行舉辦活動，藉此爭取更大線上曝光關注效益，而不用受限於E3展會活動舉辦時間。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

直播 疫情 洛杉磯

延伸閱讀

商用黏著劑代髮蠟 美國女髮黏一個月上網求救

奧斯卡最佳紀錄片15強出爐 「豬界的梅莉史翠普」上榜

100%可回收塑膠瓶 可口可樂將在美國推出

美國專家斷言新冠疫情流感化 陳時中：越來越認同

相關新聞

美國娛樂軟體協會發出通知 E3 2021調整為線上舉辦

去年就已經確定將在6月15日至17日間舉辦的E3 2021展期活動，目前有可能會從原訂在美國洛杉磯會議中心舉辦的實體活動，調整為線上形式舉辦。

EA斥資21億美元收購Glu Mobile 強化手機遊戲市場佈局

除了近期完成收購《F1》系列遊戲開發商Codemasters，EA稍早更宣布以21億美元收購手機遊戲開發商Glu Mobile，藉此進軍手機遊戲市場競爭。

「中國版Steam」蒸汽平台正式上線公測 初期收錄52款遊戲作品

如先前預告，Valve與完美世界合作的中國版Steam─「蒸汽平台」遊戲服務平台，從2月9日起正式上線開放公測，讓中國境內用戶能在同意帳戶使用協議，並且完成實名認證後，即可透過原本使用Steam帳號登入。

台韓電競協會簽署備忘錄 聯手推升產業高度

電子競技將於2022年首次成為亞洲運動會正式項目，中華民國電子競技運動協會（CTESA）與韓國電子競技協會（KeSPA）...

任天堂Switch首宗！男違法竄改數據兜售寶可夢被捕

任天堂遊戲機nintendo switch全球熱銷，旗下遊戲如動物森友會、寶可夢等等，讓許多玩家為之瘋狂，甚至有的玩家，會不惜額外花錢向人購買遊戲內容。不過有時網上販賣的內容，很可能是透過不正當管道改造而來的。日本最近就發生一起違法改造switch的遊戲數據販賣，而觸法遭到逮捕的案例。

Magic Leap前任執行長再次創業 準備打造能與人真實互動的虛擬人物

去年從Magic Leap卸下執行長身分，並且選擇離開後，Rony Abovitz再次創立一家名為Sun and Thunder的新創公司，主要打造能以人工智慧與人互動的虛擬人物。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。