美國娛樂軟體協會發出通知 E3 2021調整為線上舉辦

去年就已經確定將在6月15日至17日間舉辦的E3 2021展期活動，目前有可能會從原訂在美國洛杉磯會議中心舉辦的實體活動，調整為線上形式舉辦。

依照VGC網站等遊戲媒體指稱，E3活動主辦單位美國娛樂軟體協會目前已經對外發出通知，表示將會將今年度的E3 2021展會活動調整為線上形式舉辦，預計以直播形式呈現一連三天活動，其中也包含匯聚個個遊戲業者公布內容且長達2小時長度的主題演講，另外也包含各款遊戲預覽，以及遊戲獎項頒獎典禮活動直播。

不過，目前美國娛樂軟體協會並未具體透露調整為線上形式的呈現細節，但強調目前仍在著手準備階段。

在去年因為疫情影響之下，不少一線遊戲業者均選擇退出E3 2020展出活動，而美國娛樂軟體協會原本有意讓E3 2020展會活動改以線上形式舉辦，最終卻因為各個遊戲業者傾向轉為自行舉辦時間彈性較大的線上發表活動，使得E3 2020最終是以取消舉辦提前落幕。

因此今年美國娛樂軟體協會堅持要以線上形式舉辦E3 2021展會活動，首要解決問題顯然就是如何說服一線遊戲業者同意參與，否則在目前疫情仍有相當影響情況下，許多遊戲業者其實更傾向自行舉辦活動，藉此爭取更大線上曝光關注效益，而不用受限於E3展會活動舉辦時間。

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