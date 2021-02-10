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「中國版Steam」蒸汽平台正式上線公測 初期收錄52款遊戲作品

聯合新聞網 / 楊又肇

如先前預告，Valve與完美世界合作的中國版Steam「蒸汽平台」遊戲服務平台，從2月9日起正式上線開放公測，讓中國境內用戶能在同意帳戶使用協議，並且完成實名認證後，即可透過原本使用Steam帳號登入。

目前針對中國市場打造的「蒸汽平台」遊戲服務平台，總計收錄包含《CS:GO》、《DOTA 2》、《戴森球計劃 (Dyson Sphere Program)》、《古劍奇譚》等52款中國境內遊戲業者，以及海外遊戲業者打造遊戲內容，日後也會隨著平台測試陸續增加。

而原本Steam帳號持有遊戲中，如果已經具備「蒸汽平台」遊戲服務平台收錄遊戲作品，登入帳號後即可在平台上使用，但如果持有遊戲並未在「蒸汽平台」遊戲服務平台上架的話，自然就不會在遊戲清單內顯示。

此外，原本藉由中國境內伺服器運作遊玩的《DOTA 2》，在「蒸汽平台」遊戲服務平台正式上線後，原本伺服器將中止使用，玩家必須轉用「蒸汽平台」遊戲服務平台上架的《DOTA 2》才能順利啟動遊戲，同時所有遊戲等級、道具均會保留，同時遊玩權益也不會作改變。

至於原本在遊戲中使用點數，則會以100:1比例轉換為「蒸汽平台」遊戲服務平台的錢包餘額，讓玩家可用於購買其他遊戲內容。而若玩家不同意移轉的話，則可在2021年3月9日至4月8日期間選擇退款，分別可透過完美世界通行證或《DOTA 2》遊戲帳號登入退款頁面操作退款申請。

現階段在中國境內玩家依然可以順利連接國際版Steam服務，但不確定日後是否會因為「蒸汽平台」遊戲服務平台順利上線運作，並且收錄更多遊戲作品後，將會逐步限制存取國際版Steam服務。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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