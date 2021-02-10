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EA斥資21億美元收購Glu Mobile 強化手機遊戲市場佈局
除了近期完成收購《F1》系列遊戲開發商Codemasters，EA稍早更宣布以21億美元收購手機遊戲開發商Glu Mobile，藉此進軍手機遊戲市場競爭。
如同動視暴雪過去收購打造《Candy Crush Saga》英國手機遊戲開發商King Digital，並且與網易合作多款手機遊戲，期望藉由手機遊戲市場爭取更多營收機會，EA表示將透過收購Glu Mobile增加手機遊戲業務發展能力。
Glu Mobile是以Katy Perry、Kim Kardashian等明星為原型打造遊戲內容聞名，其製作遊戲包含《金卡戴珊：好萊塢 (Kim Kardashian：Hollywood)》、《火線指令：諾曼地 (FRONTLINE COMMANDO: D-DAY)》、《Design Home》、《Covet Fashion》和《MLB Tap Sports Baseball》。
目前暫時還無法確認Glu Mobile由EA收購後，將會負責哪些項目，但預期將可補足EA在休閒類遊戲內容較為不足的問題。
同時，EA執行長Andrew Wilson在相關聲明中表示，藉由整合Glu Mobile遊戲資源，預期將使旗下手機業務發展可翻倍成長，而目前EA手機遊戲每月約可吸引超過1億人使用，其中包含《模擬城市》、《模擬市民》等作品。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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