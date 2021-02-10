EA斥資21億美元收購Glu Mobile 強化手機遊戲市場佈局

任天堂遊戲機nintendo switch全球熱銷，旗下遊戲如動物森友會、寶可夢等等，讓許多玩家為之瘋狂，甚至有的玩家，會不惜額外花錢向人購買遊戲內容。不過有時網上販賣的內容，很可能是透過不正當管道改造而來的。日本最近就發生一起違法改造switch的遊戲數據販賣，而觸法遭到逮捕的案例。

2021-02-08 12:20