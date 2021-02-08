快訊

喜馬拉雅山河崩毀：印度冰川大洪水..百人滅頂為什麼？

趙少康宣布參選2024總統大選 推動兩岸和平、藍綠和解

聽新聞
test
0:00 / 0:00

任天堂Switch首宗！男違法竄改數據兜售寶可夢被捕

聯合新聞網 / 綜合報導
日本一位男子擅自竄改switch遊戲「寶可夢 劍盾」遊戲數據，改出強力的寶可夢上網販售，觸法遭警方逮捕。圖擷取自YOUTUBE
日本一位男子擅自竄改switch遊戲「寶可夢 劍盾」遊戲數據，改出強力的寶可夢上網販售，觸法遭警方逮捕。圖擷取自YOUTUBE

任天堂遊戲機nintendo switch全球熱銷，旗下遊戲如動物森友會、寶可夢等等，讓許多玩家為之瘋狂，甚至有的玩家，會不惜額外花錢向人購買遊戲內容。不過有時網上販賣的內容，很可能是透過不正當管道改造而來的。日本最近就發生一起違法改造switch的遊戲數據販賣，而觸法遭到逮捕的案例。

根據日本媒體「CBC電視台」報導，居住在愛知縣名古屋市的23歲男性川松和生，自2019年11月開始利用竄改數據的方式，在遊戲「寶可夢 劍／盾」中改造出了能力更好的寶可夢，將其拿到網上兜售，並至少確認在去年4月時，吸引到一位京都市的玩家向他購買。

警方調查發現，川松持續在網路上以「喜歡的寶可夢1隻500日圓（約相當於新台幣132元）」的價格，接受其他玩家的訂單。至今為止已經獲得115萬日圓（約相當於新台幣30萬4699元）以上的收益。然而這行為已經觸犯了「不正競争防止法」，川松因此遭到逮捕。這也是日本第一起因為改造任天堂switch的遊戲數據，遭到警方緝查的案件。

消息曝光後，日本網友紛紛表示「雖然不知道竄改資料算不算難，不過有這份技術可以用在正當事情上吧」、「這種人應該要多抓一點」、「色違夢特6V這些要練都沒那麼難了，比起用改的何不享受培養的樂趣呢」、「有這種技術幹嘛不好好找份工作」、「我自己也很喜歡自己改遊戲啦，但不會拿到網上，更別說拿來賣」

寶可夢 日本

延伸閱讀

7-ELEVEN寶可夢主題店 板橋府中店開幕

國家級警報最大受害者？ 寶可夢阿伯72支手機狂響

1999年寶可夢卡拍賣！一隻噴火龍讓價格「狂漲破2千萬台幣」

網友自製「伊布」棉花糖熱可可 模樣太可愛到底誰捨得喝掉！

相關新聞

任天堂Switch首宗！男違法竄改數據兜售寶可夢被捕

任天堂遊戲機nintendo switch全球熱銷，旗下遊戲如動物森友會、寶可夢等等，讓許多玩家為之瘋狂，甚至有的玩家，會不惜額外花錢向人購買遊戲內容。不過有時網上販賣的內容，很可能是透過不正當管道改造而來的。日本最近就發生一起違法改造switch的遊戲數據販賣，而觸法遭到逮捕的案例。

Magic Leap前任執行長再次創業 準備打造能與人真實互動的虛擬人物

去年從Magic Leap卸下執行長身分，並且選擇離開後，Rony Abovitz再次創立一家名為Sun and Thunder的新創公司，主要打造能以人工智慧與人互動的虛擬人物。

《Final Fantasy XIV》將登上PlayStation 5 預計秋季釋出大型更新「曉月的終焉」

Square Enix在稍早公布消息中，確認以多人線上形式遊玩的《Final Fantasy XIV》將會在4月13日開放PlayStation 5平台版本公測，同時也確認將釋出6.0版本大型更新「曉月的終焉」。

蘋果與現代合作造車計畫 似乎已經暫停討論

彭博新聞引述消息指稱，蘋果與現代合作造車的計畫，目前已經暫停相關討論互動，原因可能與近期相關消息曝光有關。

動視暴雪執行長證實 《魔獸世界》為主題等多款手機遊戲將問世

動視暴雪稍早在新一季財報會議上證實，包含《暗黑破壞神4》與《鬥陣特攻2》都不會在今年內上市，但預計會在年底推出一款全新《決勝時刻 (Call of Duty)》系列遊戲。此外，動視暴雪執行長Bobby Kotick更確認暴雪娛樂正著手打造以《魔獸世界》為主題等多款手機遊戲。

玩家花費一年設計 樂高確定與SEGA合作打造音速小子主題套組

去年宣布與任天堂合作《超級瑪利歐》系列套組的樂高，稍早確認將與SEGA合作推出以經典角色音速小子Sonic為主題的樂高套組。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。