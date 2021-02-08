任天堂Switch首宗！男違法竄改數據兜售寶可夢被捕

任天堂遊戲機nintendo switch全球熱銷，旗下遊戲如動物森友會、寶可夢等等，讓許多玩家為之瘋狂，甚至有的玩家，會不惜額外花錢向人購買遊戲內容。不過有時網上販賣的內容，很可能是透過不正當管道改造而來的。日本最近就發生一起違法改造switch的遊戲數據販賣，而觸法遭到逮捕的案例。

根據日本媒體「CBC電視台」報導，居住在愛知縣名古屋市的23歲男性川松和生，自2019年11月開始利用竄改數據的方式，在遊戲「寶可夢 劍／盾」中改造出了能力更好的寶可夢，將其拿到網上兜售，並至少確認在去年4月時，吸引到一位京都市的玩家向他購買。

警方調查發現，川松持續在網路上以「喜歡的寶可夢1隻500日圓（約相當於新台幣132元）」的價格，接受其他玩家的訂單。至今為止已經獲得115萬日圓（約相當於新台幣30萬4699元）以上的收益。然而這行為已經觸犯了「不正競争防止法」，川松因此遭到逮捕。這也是日本第一起因為改造任天堂switch的遊戲數據，遭到警方緝查的案件。

消息曝光後，日本網友紛紛表示「雖然不知道竄改資料算不算難，不過有這份技術可以用在正當事情上吧」、「這種人應該要多抓一點」、「色違夢特6V這些要練都沒那麼難了，比起用改的何不享受培養的樂趣呢」、「有這種技術幹嘛不好好找份工作」、「我自己也很喜歡自己改遊戲啦，但不會拿到網上，更別說拿來賣」