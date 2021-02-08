Magic Leap前任執行長再次創業 準備打造能與人真實互動的虛擬人物

去年從Magic Leap卸下執行長身分，並且選擇離開後，Rony Abovitz再次創立一家名為Sun and Thunder的新創公司，主要打造能以人工智慧與人互動的虛擬人物。

在去年秋季便創立的Sun and Thunder，主力在於藉由空間運算 (spatial computing)，結合人工智慧等技術創造能與人互動的虛擬人物，並且讓人透過互動過程能有更沉浸的融入體驗感受。

而在先前接受VentureBeat網站訪談時，Rony Abovitz透露目前Sun and Thunder團隊人數不到10人，同時現階段發展仍處於相當早期階段，第一個創造虛擬人物為暱稱「Yellow Dove」、可穿越時空的流浪歌手「Jako Vega」，並且預期藉由更多宣傳短片對外展示目前著手嘗試技術。

Rony Abovitz表示，未來希望透過能與人自然互動的虛擬人物創造更多發展可能性，其中包含可能與更多內容業者合作，並且透過虛擬人物進行展演、互動。

類似發展，過去日本也有不少業者開始推動虛擬歌手、數位代表角色，甚至三星之前也透過旗下「STAR」實驗室打造「智慧人類」項目NEON，透過擬真人物讓更多人工智慧服務能產生更真實的互動感受。

不過，Rony Abovitz也提及如果要實現理想目標，或許至少要花費長達15年時間才能打造潛在所需技術。

只是這樣的說法，似乎又會令人聯想到Rony Abovitz過去創立Magic Leap時，同樣也以標榜更輕盈裝置即可實現高度擬真的擴增實境互動體驗，但在後續實際打造產品卻離最初描述體驗感受有不少差距。因此，Sun and Thunder目前投入研發項目，是否會像Rony Abovitz所說般令人驚豔，可能還很難說。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》