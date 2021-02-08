快訊

土人、唐人或華人？印尼華人的稱呼與認同流變

六星連珠在水瓶！唐綺陽：凸顯人際關係碰撞 2星座春節財運強

聽新聞
test
0:00 / 0:00

Magic Leap前任執行長再次創業 準備打造能與人真實互動的虛擬人物

聯合新聞網 / 楊又肇

去年從Magic Leap卸下執行長身分，並且選擇離開後，Rony Abovitz再次創立一家名為Sun and Thunder的新創公司，主要打造能以人工智慧與人互動的虛擬人物。

在去年秋季便創立的Sun and Thunder，主力在於藉由空間運算 (spatial computing)，結合人工智慧等技術創造能與人互動的虛擬人物，並且讓人透過互動過程能有更沉浸的融入體驗感受。

而在先前接受VentureBeat網站訪談時，Rony Abovitz透露目前Sun and Thunder團隊人數不到10人，同時現階段發展仍處於相當早期階段，第一個創造虛擬人物為暱稱「Yellow Dove」、可穿越時空的流浪歌手「Jako Vega」，並且預期藉由更多宣傳短片對外展示目前著手嘗試技術。

Rony Abovitz表示，未來希望透過能與人自然互動的虛擬人物創造更多發展可能性，其中包含可能與更多內容業者合作，並且透過虛擬人物進行展演、互動。

類似發展，過去日本也有不少業者開始推動虛擬歌手、數位代表角色，甚至三星之前也透過旗下「STAR」實驗室打造「智慧人類」項目NEON，透過擬真人物讓更多人工智慧服務能產生更真實的互動感受。

不過，Rony Abovitz也提及如果要實現理想目標，或許至少要花費長達15年時間才能打造潛在所需技術。

只是這樣的說法，似乎又會令人聯想到Rony Abovitz過去創立Magic Leap時，同樣也以標榜更輕盈裝置即可實現高度擬真的擴增實境互動體驗，但在後續實際打造產品卻離最初描述體驗感受有不少差距。因此，Sun and Thunder目前投入研發項目，是否會像Rony Abovitz所說般令人驚豔，可能還很難說。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

日本 擴增實境

延伸閱讀

上海公布2021年重大建設項目 積體電路、特斯拉入列

Canon攜手新創加速器 打造一款可自動捕捉最佳化面的視訊攝影機

我研發經費占GDP比重 創高

上海「產業成績單」出爐 人工智慧表現亮眼

相關新聞

Magic Leap前任執行長再次創業 準備打造能與人真實互動的虛擬人物

去年從Magic Leap卸下執行長身分，並且選擇離開後，Rony Abovitz再次創立一家名為Sun and Thunder的新創公司，主要打造能以人工智慧與人互動的虛擬人物。

《Final Fantasy XIV》將登上PlayStation 5 預計秋季釋出大型更新「曉月的終焉」

Square Enix在稍早公布消息中，確認以多人線上形式遊玩的《Final Fantasy XIV》將會在4月13日開放PlayStation 5平台版本公測，同時也確認將釋出6.0版本大型更新「曉月的終焉」。

蘋果與現代合作造車計畫 似乎已經暫停討論

彭博新聞引述消息指稱，蘋果與現代合作造車的計畫，目前已經暫停相關討論互動，原因可能與近期相關消息曝光有關。

動視暴雪執行長證實 《魔獸世界》為主題等多款手機遊戲將問世

動視暴雪稍早在新一季財報會議上證實，包含《暗黑破壞神4》與《鬥陣特攻2》都不會在今年內上市，但預計會在年底推出一款全新《決勝時刻 (Call of Duty)》系列遊戲。此外，動視暴雪執行長Bobby Kotick更確認暴雪娛樂正著手打造以《魔獸世界》為主題等多款手機遊戲。

玩家花費一年設計 樂高確定與SEGA合作打造音速小子主題套組

去年宣布與任天堂合作《超級瑪利歐》系列套組的樂高，稍早確認將與SEGA合作推出以經典角色音速小子Sonic為主題的樂高套組。

Valve與完美世界合作「蒸汽平台」 將在2/9於中國開放測試

Valve與完美世界合作的「蒸汽平台」遊戲服務平台，日前已經確定會在今年初正式於中國境內啟用後，在稍早《DOTA 2》對外公告內容中，確認「蒸汽平台」遊戲服務平台將會在2月9日起開放測試。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。