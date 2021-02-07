《Final Fantasy XIV》將登上PlayStation 5 預計秋季釋出大型更新「曉月的終焉」

Square Enix在稍早公布消息中，確認以多人線上形式遊玩的《Final Fantasy XIV》將會在4月13日開放PlayStation 5平台版本公測，同時也確認將釋出6.0版本大型更新「曉月的終焉」。

而確定針對PlayStation 5平台推出，並且加入4K畫質表現，以及快速載入等善用PlayStation 5平台主機特性，更讓這款從2010年9月30日開始營運，並且開始對應Windows PC與PlayStation 3平台的遊戲，在多次更新後成為橫跨三個PlayStation平台主機的遊戲作品 (還有一款遊戲則是由Rockstar Games打造的《俠盜獵車手V》)。

至於此次宣布釋出的6.0版本大型更新，除了確定以「曉月的終焉」作為更新內容名稱，同時也將加入賢者及另一個以近戰物理性攻擊的新獸人「象魔族」，但具體細節則要等後續公布，另外也會加入全新故事劇情、地圖、任務，並且將角色等級上限從現有80級提高至90級，至於正式釋出更新時間則是今年秋季。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》