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蘋果與現代合作造車計畫 似乎已經暫停討論

聯合新聞網 / 楊又肇

彭博新聞引述消息指稱，蘋果與現代合作造車的計畫，目前已經暫停相關討論互動，原因可能與近期相關消息曝光有關。

在此之前，現代曾在一份對外聲明證實與蘋果洽談車輛產品合作事宜，但後續則將相關聲明撤除，造成更多媒體開始大肆報導相關事宜，甚至也引發不少分析師判斷蘋果車輛對股市造成影響。

或許基於蘋果對於產品保密原則，目前雙方原本維持討論的造車計畫，目前乎已經暫停相關討論，同時不確定何時才會恢復。而日前傳出蘋果將以4兆韓元 (約36億美元)金額向現代旗下Kia品牌投資，並且準備在2月17日簽署投資合作協議的事情，或許也會延後，

而現代內部似乎也出現不同看法，其中包含以現代品牌協助蘋果生產車輛產品，或許將使現代淪為代工廠定位，因此傾向以Kia品牌提供代工資源，同時計畫以位於美國喬治亞州境內產線協助蘋果代工車輛產品。

除了與現代討論造車事宜，蘋果似乎也與通用汽車、PSA集團等車廠進行討論，未來或許不會僅由現代提供代工生產資源，預期將會如同過往以iPhone推動智慧型手機發展改革，讓車輛產品能有更大改變動力。

依照先前市場分析，蘋果與現代合作的首款車輛產品將以高階電動車為主，並且採用現代旗下組化E-GMP底盤，同時也會加入自駕應用功能，預期最快會在2025年進入市場，而蘋果可能會在此之前對外公布此項產品消息。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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