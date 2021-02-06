玩家花費一年設計 樂高確定與SEGA合作打造音速小子主題套組

去年宣布與任天堂合作《超級瑪利歐》系列套組的樂高，稍早確認將與SEGA合作推出以經典角色音速小子Sonic為主題的樂高套組。

此款樂高套組是由英國23歲的樂高愛好者toastergrl提出，並且累積超過1萬票支持後，獲得樂高同意製作，並且與SEGA進行合作。

而此次預計推出以音速小子Sonic為主題的樂高套組，toastergrl表示是花費一年左右時間設計，並且以《音速小子狂熱 (Sonic Mania)》遊戲獲得創作靈感。

目前樂高尚未確認以音速小子Sonic為主題的樂高套組預計何時進入市場，但可確定將會包含主角Sonic與反派角色蛋頭博士，同時也會包含系列遊戲中出現經典道具。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》