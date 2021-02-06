動視暴雪執行長證實 《魔獸世界》為主題等多款手機遊戲將問世

動視暴雪稍早在新一季財報會議上證實，包含《暗黑破壞神4》與《鬥陣特攻2》都不會在今年內上市，但預計會在年底推出一款全新《決勝時刻 (Call of Duty)》系列遊戲。此外，動視暴雪執行長Bobby Kotick更確認暴雪娛樂正著手打造以《魔獸世界》為主題等多款手機遊戲。

依照Bobby Kotick說明，由於與網易遊戲合作的《暗黑破壞神 永生不朽》在先前測試獲得不錯反饋，加上過去打造《爐石戰記》成功經驗，因此目前也投入更多以《魔獸世界》為主題等多款手機遊戲。

在此之前，動視暴雪也與騰訊旗下天美工作室群合作打造《決勝時刻：Mobile》，藉此擴展更多遊戲市場。而此次確認繼續打造更多手機遊戲，預期藉由手機遊戲市場高度含金量爭取更多獲利發展機會。

Bobby Kotick強調日後依然會持續推出單機遊戲作品，同時也會持續佈局PC及家用主機平台遊戲發展，但顯然手機遊戲目前已經成為動視暴雪重要獲利來源。

不過，Bobby Kotick在財報會議中也同時確定包含先前發表的《暗黑破壞神4》與《鬥陣特攻2》，今年內都還不會正式上市。而在接下來預計以線上形式，並且將在台灣2/20上午6點展開的BlizzCon活動中，暴雪娛樂預期會有更多遊戲新作消息公布。

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