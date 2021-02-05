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配音員透露任天堂與Netflix合作《薩爾達傳說》 改編原創內容早已取消

聯合新聞網 / 楊又肇

日前陸續傳出Netflix將與任天堂合作《薩爾達傳說》改編原創內容，但卻始終未有具體消息，甚至Netflix、任天堂也均未提及此事，或是對此作任何回應。而曾擔任Netflix上映的成人喜劇動畫《馬男波傑克 (BoJack Horseman)》配音，同時本身為喜劇演員身分的Adam Conover，則是透露Netflix與任天堂此項合作早已取消。

依照Adam Conover在YouTube頻道「The Serf Times」播出內容中表示，過去在位於美國洛杉磯網路喜劇公司CollegeHumor任職時，內部團隊除了原定計畫打造一步結合《星際火狐 (Star Fox)》與定格動畫《超級狐狸先生 (Fantastic Mr. Fox)》的動畫內容，更計畫與任天堂合作打造一款以《薩爾達傳說》改編原創內容，甚至當時負責《薩爾達》系列作品、有「瑪利歐之父」稱號的宮本茂更在CollegeHumor辦公室內討論合作細節。

不過，後續則是傳出合作計畫取消消息，而Adam Conover表示當時得知是因為預計發行平台Netflix走漏消息，造成《薩爾達傳說》將改編原創內容的風聲被媒體大肆報導，例如在2015年初時，華爾街日報就已經報導指稱任天堂準備與Netflix合作打造以《薩爾達》系列遊戲為主的電視影集，使得任天堂對此不滿。

Adam Conover透露說法並未獲得任天堂、Netflix證實，但若過去是因為這樣取消合作的話，想必雙方也不會對此作回應。

至於在今年迎接《薩爾達》系列遊戲邁入35週年，除了計畫推出新作慶祝之外，預期也會有諸多慶祝企劃，或許再次投入打造以《薩爾達》系列遊戲為主題的影劇內容，依然有其可能性。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

動畫 Netflix 任天堂

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