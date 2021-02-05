Valve與完美世界合作「蒸汽平台」 將在2/9於中國開放測試

Valve與完美世界合作的「蒸汽平台」遊戲服務平台，日前已經確定會在今年初正式於中國境內啟用後，在稍早《DOTA 2》對外公告內容中，確認「蒸汽平台」遊戲服務平台將會在2月9日起開放測試。

開放測試初期，將可讓中國境內玩家在《DOTA 2》與《CS:GO》遊戲中，選擇以「蒸汽平台」遊戲服務平台執行，並且可將原本Steam帳號轉入「蒸汽平台」遊戲服務平台。

原本在Steam服務存放點數餘額也能移轉到「蒸汽平台」遊戲服務平台使用。若玩家不希望將點數餘額移轉的話，也能在3月9日到4月8日間申請退款。

目前在「蒸汽平台」遊戲服務平台進駐中國市場後，Valve顯然還是會維持讓中國境內玩家使用國際版Steam，甚至帳號對應資料也能連動，而遊戲部分只要在「蒸汽平台」遊戲服務平台有上架的話，理論上也能直接在後者平台上使用。

不過，日後是否會因應市場需求，或是基於政策考量，導致日後中國玩家無法直接存取國際版Steam服務，目前似乎還很難說。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》