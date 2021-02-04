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PS5熱賣450萬台！遊戲依然成為Sony上一季主要獲利來源

聯合新聞網 / 楊又肇

Sony稍早公布2020財年第三季財報結果中，顯示當季營收達2兆6965億日圓，營利則達3592億日圓，稅前淨利則為4774億日圓，其中主要營收源自遊戲與音樂銷售大幅成長，同時Sony也確認自去年11月開始銷售的PlayStation 5，目前已經累積超過450萬台。

而在截至2020財年第三季的調整稅前淨利，更累積達1兆876億日圓，相比去年同期調整稅前淨利累積數據呈現翻倍成長。

Sony表示，因為去年新型冠狀病毒疫情持續影響，因此在遊戲與音樂相關業務依然有明顯成長，甚至金融相關業務也有成長表現。反而在Sony影業、消費電子產品與解決方案事業部、影像事業則呈現下滑或幾乎持平狀態。

在進一步公布數據中，Sony除了確認PlayStation 5在上一季內累積銷售超過450萬台。雖然Sony強調目前已經設法改善PlayStation 5供貨短缺問題，但目前依然呈現一機難求的情況，因此也讓PlayStation 4在上一季依然累積超過140萬台銷量。

相同情況，微軟方面也證實短時間內可能難以改善Xbox Series X/S供貨短缺問題，即便供應處理器的AMD表示將積極增加產能，但考量目前台積電代工產能吃緊情況，或許會像微軟表示至少要等到今年6月才有機會改善。

不過，雖然PlayStation 5呈現熱賣情況，但由於每台PlayStation 5生產成本仍高於實際定價，因此整體來看是造成Sony虧損，可是卻能藉由遊戲軟體、服務等項目回收開銷成本。

另一方面，Sony也確定Sony Mobile手機產品在上一季內累積銷售達100萬台，相較前幾季確實有恢復成長跡象，但仍比去年同季呈現衰退情況。以目前Sony Mobile採取產品精簡化發展策略，搭配與α相機團隊合作，預期仍可在手機市場吸引一定使用族群。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

疫情 台積電 新型冠狀病毒 PS5 Sony

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