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《美國職棒大聯盟21》成第一款登上Xbox平台的Sony發行遊戲

聯合新聞網 / 楊又肇

過往僅在PlayStation系列機種平台發行的《美國職棒大聯盟 (MLB The Show)》系列，稍早由索尼互動娛樂宣布將在新作《美國職棒大聯盟21 (MLB The Show 21)》首度推出對應Xbox平台版本，預計會在今年4月20日正式推出，分別推出PlayStation 4、PlayStation 5，以及Xbox One與Xbox Series X/S，建議售價為60美元或70美元，台灣地區售價也確定為新台幣1790元或1990元 (後者為PlayStation 5等平台售價)。

除此之外，《美國職棒大聯盟21》也確定支援跨平台連線遊玩，讓玩家可以透過PlayStation或Xbox平台主機對戰。同時，索尼互動娛樂更確認將由聖地牙哥教士游擊手Fernando Tatis Jr.擔任《美國職棒大聯盟21》遊戲盒裝封面球星。

實際上，索尼互動娛樂過去也將旗下遊戲工作室GueRrilla Games所打造《地平線：期待黎明》帶到Windows PC平台，藉此強調未來將允許旗下遊戲工作室可在更多遊戲主機平台發行作品，藉此擴展遊戲使用規模，並且增加更多獲利機會。

不過，雖然允許旗下遊戲同時在Windows PC、Xbox平台發行，未來或許也可能針對更多遊戲主機平台發行作品，但並不代表索尼互動娛樂會將所有遊戲作品帶到更多遊戲主機平台，依然可能會將更具吸引力的遊戲作品以獨佔形式保留於自有遊戲主機平台發行，例如接下來準備在PlayStation 5獨佔發行的《跑車浪漫旅7 (Gran Turismo 7)》

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Xbox 大聯盟 Sony

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