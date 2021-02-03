以線上形式舉辦、台灣2月20日上午6點BlizzCon活動 確定更名為BlizzConline

去年確定以線上形式舉辦BlizzCon活動，稍早由暴雪娛樂確認將以BlizzConline名稱舉辦活動，時間確定會在台灣時間2月20日上午6點開幕，並且持續到2月21日中午前結束，玩家可以透過BlizzCon官網免費觀看完整節目內容，並且一同迎接暴雪遊戲經歷30週年的歷史。

BlizzConline將以是全程線上形式舉辦，預計透過為期兩天、橫跨六大頻道節目內容，由暴雪娛樂遊戲開發團隊與全球玩家分享最新遊戲情報。此外，包含Cosplayer、美術創作者和打扮成魚人的參賽者，同時也會透過社群達人秀等活動分享自身才藝與創意。

同時，暴雪娛樂也將於今年二月迎接30週年，將讓全球玩家有機會一同參與慶祝長達三十年的史詩級遊戲世界探索之旅。

即使無法參與內容首播，玩家依然可以透過BlizzConline活動影片存檔重播觀看，預計活動與節目細節將會後續時間內公布。

在部分BlizzConline內容的現場直播，以及隨選影片將支援12種語言字幕，其中包含歐洲西班牙文、法文、德文、俄文、拉丁美洲西班牙文、巴西葡萄牙文、阿拉伯文、日文、韓文、簡體中文和繁體中文。

暴雪娛樂也同步透過Battle.net網站的暴雪商店選購三款歡慶典藏組合包，分別如下：

．標準版 (新台幣690元)：享受遊戲樂趣，收集《魔獸世界》的月觸虛空幼龍寵物、《暴雪英霸》的閃光 OSV-03 小淘氣坐騎加閃光英雄、《鬥陣特攻》的玩家頭像與噴漆 (即將推出)、《星海爭霸》的一系列頭像 (即將推出)，以及《暗黑破壞神III》的寵物和頭像 (PC版，即將推出)。

此外，還可獲得《爐石戰記》資料片《暗月馬戲團：古神也瘋狂》卡牌包10包、《鬥陣特攻》戰利品5箱，以及單次使用的暴雪精品商城85折優惠序號 (適用相關限制)。

．英雄版 (新台幣1290元)：升級至英雄版，即可把力大無比的《魔獸世界》雪暴熊坐騎納入收藏，並在《鬥陣特攻》中扮演傳奇的「雷因哈特」揮舞鐵鎚 (即將推出)。

不僅如此，還能拿到一張《爐石戰記》資料片《暗月馬戲團：古神也瘋狂》隨機傳說卡牌，以及《暗黑破壞神III》的造型翅膀 (PC版，即將推出)。

．史詩版 (新台幣1899元)：一鼓作氣買下內容滿滿的史詩版組合包，即可獲得《暗月馬戲團：古神也瘋狂》黃金卡牌包5包 (裡面全部都是金卡)、《鬥陣特攻》黃金戰利品3箱 (每箱都保證會給一個傳奇物品)、30 天的《魔獸世界》遊戲時間，以及一系列的《暗黑破壞神 III》塑形物品 (PC版，即將推出)。

另外，暴雪娛樂也計畫針對遊戲主機平台版本的《鬥陣特攻》和《暗黑破壞神III》推出相應組合包，相關資訊、價格和發售日將於日後公布。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》