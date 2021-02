Netflix傳將拍攝以「GameStop之亂」為主題的原創電影

就在美國Reddit論壇鄉民與提供散戶交易的網路券商Robinhood興起GameStop股票交易之亂時,Netflix正著手規劃以此話題拍攝全新原創電影內容。

目前此部原創電影內容尚未確定內容名稱,但預期將以零股散戶對抗華爾街金融體系為主題創作,並且將由曾獲奧斯卡金像獎最佳影片、最佳導演獎的《危機倒數 (The Hurt Locker)》編劇Mark Boal洽談電影製作,預期由曾演出Netflix原創電影《愛的過去進行式 (To All the Boys I've Loved Before)》的年輕演員Noah Centineo擔任關鍵角色。

不過,目前Netflix並未對此作任何回應。

近期發生的GameStop股票交易之亂,原本是因為美國股民因疫情帶動遊戲發展潛能,進而開始對在美國、加拿大、澳大利亞、紐西蘭及歐洲地區擁有超過6457家連鎖零售店的GameStop進行投資,而Tesla執行長Elon Musk更在後續透過個人Twitter以「Gamestonk」諧音玩笑推波助瀾,造成更多Reddit鄉民一窩蜂地跟進購買GameStop股票。

而大量透過Robinhood服務以零股方式購買GameStop股票的情況越演越烈,使得Robinhood最終不得不對GameStop投股進行設限,同時因為零股散戶搶購風潮,而帶動股票銷售的AMC等業者,同樣也受到牽連,甚至提供Sony、微軟遊戲主機所需處理器的AMD,更成為此次GameStop股票交易之亂的間接「受害者」。

在此波GameStop股票交易之亂影響下,GameStop股價單週大漲4倍、月線狂漲16倍,同時每股價格也衝上325美元,讓公司市值飆漲至226億美元規模,相比去年因為疫情影響必須辛苦維持營運的情況,幾乎判若兩樣。

至於在眾多散戶眼裡,GameStop股票交易之亂更是一場教訓華爾街金融體系,並且向富人在2008年興起金融海嘯影響所展開「聖戰」。不過,更多看法責任為此次受影響的Robinhood,實際上只是在華爾街金融體系中的邊緣存在,因此實際產生影響並未如想像中顯著。

