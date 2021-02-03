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Magic Leap將推出第二代擴增實境頭戴裝置 體型更小、視野範圍更大

聯合新聞網 / 楊又肇

2018年推出第一款擴增實境頭戴裝置後，Magic Leap執行長Peggy Johnson在稍早針對未來投資說明中宣布，將會推出第二代設計款式，並且讓體積縮減50%，並且讓重量降低20%，可見視野範圍更預期擴大一倍以上。

不過，Peggy Johnson並未透露第二代設計具體細節，因此目前僅能以想像方式猜測新機可能更方便配戴，並且讓虛擬視覺感受更貼近自然觀看視角範圍。

去年宣布宣布募得3.5億美元資金消息後，Magic Leap證實原本執行長Rony Abovitz卸任消息，轉由前微軟商務開發執行副總裁Peggy Johnson接手擔任執行長。

在此之前，Peggy Johnson曾在微軟擔任商務開發執行副總裁職務，更早之前則在Qualcomm任職超過24年，同時本身也具備電機工程相關背景，因此對於硬體等發展也有一定了解。

由於在微軟任職期間，Peggy Johnson負責推動不同合作開發與成長，更曾負責微軟旗下M12企業風險投資基金營運，因此加入Magic Leap執行長，預期將能帶領公司募得更多發展所需資金，同時也能取得更多虛擬視覺所需內容應用合作。

Magic Leap在2018年終於推出旗下擴增實境頭戴裝置Magic Leap One Creator Edition，並且以高於Google Glass定價的2295美元價格銷售，但相比微軟的HoloLens開價3000美元價格則是低了一些。

至於對應Magic Leap使用的內容大致區分為兩種，一種是以虛擬視窗呈現的平面內容，如同一般虛擬視覺設備可模擬巨型螢幕顯示內容方式使用，甚至可以多視窗形式同時開啟複數內容觀看，另一種則是能以立體虛擬物件投射在真實場景影像，並且與使用者產生互動的沉浸式體驗內容，亦即以擴增實境呈現的應用服務。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

擴增實境

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