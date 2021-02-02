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Falcom三創快閃店啟用 宣布《英雄傳說》、《伊蘇》新作移植消息

聯合新聞網 / 楊又肇
▲雲豹娛樂與日本Falcom合作打造的亞洲首次期間限定店「Falcom X CLE POP-UP Store」
▲雲豹娛樂與日本Falcom合作打造的亞洲首次期間限定店「Falcom X CLE POP-UP Store」

雲豹娛樂今日 (2/1)宣布，與日本Falcom合作打造的亞洲首次期間限定店「Falcom X CLE POP-UP Store」，將從即日起至2月28日於台北三創生活園區啟用。

此外，雲豹娛樂也宣布《英雄傳說 閃之軌跡II：改 —The Erebonian Civil War—》繁體中文版與韓文版將於2月25日推出Windows PC版本，而原定在2月18日推出的Nintendo Switch《英雄傳說 零之軌跡：改》將會調整於2月25日上市。

Windows PC版本主要針對遊玩體驗進行最佳化調整，其中包含延續原本在PlayStation 4平台版本加入的高速掠過模式，以及可讓玩家透過單鍵切換事件過場，並且在原野移動加快2倍，更可在戰鬥過程加快4倍進行的加速功能。

▲《英雄傳說 閃之軌跡II：改 —The Erebonian Civil War—》
▲《英雄傳說 閃之軌跡II：改 —The Erebonian Civil War—》

▲《英雄傳說 零之軌跡：改》
▲《英雄傳說 零之軌跡：改》

而在此次活動中，雲豹娛樂也宣布預定在今年2月於PlayStation 4平台推出的《伊蘇IX—怪人之夜—》為繁體中文版與韓文版基礎，將會在今年夏季推出Nintendo Switch版本，並且登上Steam平台銷售，藉此對應Windows PC平台硬體環境遊玩。

其中，Nintendo Switch版本將對應掌機模式與桌機模式遊玩體驗，遊戲內容則與Steam平台版本，都會以PlayStation 4平台版本為基礎打造，但在Windows PC平台硬體環境自然會因規格差異而有不同流暢度表現。

▲《伊蘇IX—怪人之夜—》
▲《伊蘇IX—怪人之夜—》

在後續訪談中，日本Falcom社長近藤季洋表示目前遊戲作品會以全平台形式打造發行，同時也會依照需求投入新遊戲引擎設計，在遊玩體驗方面也會盡量維持相同感受。

不過，未來也會考慮針對不同平台加入合適的遊玩體驗，例如利用Nintendo Switch硬體特性，讓玩家可以藉由體感方式遊玩，或許未來玩家就能以Joy-Con控制器遊玩《軌跡》系列收錄的小遊戲。

▲日本Falcom社長近藤季洋 (左)與雲豹娛樂社長陳云云 (右)在東京透過線上視訊方式接受訪談
▲日本Falcom社長近藤季洋 (左)與雲豹娛樂社長陳云云 (右)在東京透過線上視訊方式接受訪談

從今日起至2月28日期間啟用的亞洲首次期間限定店「Falcom X CLE POP-UP Store」，將會在台北三創生活園區8樓KIRABASE動漫展演廳啟用，店內將會以《軌跡》系列、《伊蘇》系列作為裝飾，同時也會依照時間調整裝飾內容，現場也會展示雲豹娛樂協助發行中文化作品，並且提供期間限定銷售的《軌跡》系列周邊。

▲「Falcom X CLE POP-UP Store」內部裝飾
▲「Falcom X CLE POP-UP Store」內部裝飾

▲陳列《軌跡》系列作品
▲陳列《軌跡》系列作品

▲限定店提供以《軌跡》系列作品登場吉祥物角色咪西為創作的限定餐點
▲限定店提供以《軌跡》系列作品登場吉祥物角色咪西為創作的限定餐點

▲限定店提供以《軌跡》系列作品登場吉祥物角色咪西為創作的限定餐點
▲限定店提供以《軌跡》系列作品登場吉祥物角色咪西為創作的限定餐點

▲限定店提供以《軌跡》系列作品登場吉祥物角色咪西為創作的限定餐點
▲限定店提供以《軌跡》系列作品登場吉祥物角色咪西為創作的限定餐點

▲限定店入口處陳列雲豹娛樂過去進行中文化與發行遊戲相關作品
▲限定店入口處陳列雲豹娛樂過去進行中文化與發行遊戲相關作品

▲由雲豹娛樂進行中文化的Square Enix企劃製作影像商品《NieR:Theatrical Orchestra 12020 Blu-ray》
▲由雲豹娛樂進行中文化的Square Enix企劃製作影像商品《NieR:Theatrical Orchestra 12020 Blu-ray》

▲於PlayStation 4平台推出的《英雄傳說 閃之軌跡II》繁體中文版等作品
▲於PlayStation 4平台推出的《英雄傳說 閃之軌跡II》繁體中文版等作品

▲近期推出的《童話森林》繁體中文版
▲近期推出的《童話森林》繁體中文版

▲入口處陳列的《軌跡》系列作品周邊
▲入口處陳列的《軌跡》系列作品周邊

▲「Falcom X CLE POP-UP Store」內部裝飾
▲「Falcom X CLE POP-UP Store」內部裝飾

▲限定店啟用首波參與30名玩家與日本Falcom社長近藤季洋、雲豹娛樂社長陳云云進行遠端視訊合影
▲限定店啟用首波參與30名玩家與日本Falcom社長近藤季洋、雲豹娛樂社長陳云云進行遠端視訊合影

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

日本 三創

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