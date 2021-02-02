Falcom三創快閃店啟用 宣布《英雄傳說》、《伊蘇》新作移植消息
雲豹娛樂今日 (2/1)宣布，與日本Falcom合作打造的亞洲首次期間限定店「Falcom X CLE POP-UP Store」，將從即日起至2月28日於台北三創生活園區啟用。
此外，雲豹娛樂也宣布《英雄傳說 閃之軌跡II：改 —The Erebonian Civil War—》繁體中文版與韓文版將於2月25日推出Windows PC版本，而原定在2月18日推出的Nintendo Switch《英雄傳說 零之軌跡：改》將會調整於2月25日上市。
Windows PC版本主要針對遊玩體驗進行最佳化調整，其中包含延續原本在PlayStation 4平台版本加入的高速掠過模式，以及可讓玩家透過單鍵切換事件過場，並且在原野移動加快2倍，更可在戰鬥過程加快4倍進行的加速功能。
而在此次活動中，雲豹娛樂也宣布預定在今年2月於PlayStation 4平台推出的《伊蘇IX—怪人之夜—》為繁體中文版與韓文版基礎，將會在今年夏季推出Nintendo Switch版本，並且登上Steam平台銷售，藉此對應Windows PC平台硬體環境遊玩。
其中，Nintendo Switch版本將對應掌機模式與桌機模式遊玩體驗，遊戲內容則與Steam平台版本，都會以PlayStation 4平台版本為基礎打造，但在Windows PC平台硬體環境自然會因規格差異而有不同流暢度表現。
在後續訪談中，日本Falcom社長近藤季洋表示目前遊戲作品會以全平台形式打造發行，同時也會依照需求投入新遊戲引擎設計，在遊玩體驗方面也會盡量維持相同感受。
不過，未來也會考慮針對不同平台加入合適的遊玩體驗，例如利用Nintendo Switch硬體特性，讓玩家可以藉由體感方式遊玩，或許未來玩家就能以Joy-Con控制器遊玩《軌跡》系列收錄的小遊戲。
從今日起至2月28日期間啟用的亞洲首次期間限定店「Falcom X CLE POP-UP Store」，將會在台北三創生活園區8樓KIRABASE動漫展演廳啟用，店內將會以《軌跡》系列、《伊蘇》系列作為裝飾，同時也會依照時間調整裝飾內容，現場也會展示雲豹娛樂協助發行中文化作品，並且提供期間限定銷售的《軌跡》系列周邊。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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