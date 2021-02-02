Nintendo Switch系列機種累積銷售近8000萬台 超越3DS累積數字

任天堂稍早公布2021財年第三季財報結果，其中在第三季內的淨收入達1635億日圓，而從第一季累積至第三季的產品銷售金額達14044億日圓，相比去年同期累加金額達10226億日圓情況，成長幅度達37.3%。

在包含遊戲主機等硬體，以及遊戲軟體與服務內容累積營收部分，從第一季累積至第三季的產品銷售金額達13610億日圓，更比去年同期累積金額成長達38.4%。

而在產品銷售表現最好的地區，則是佔比達41.1%的北美市場，其次則是佔比達25.6%的歐洲市場，至於日本境內銷售佔比也達22.4%，其他地區則佔10.9%。

至於行動裝置App、授權內容，以及包含App中課金與版稅營收部份的營收金額則累積達420億日圓，相比去年同期累積金額成長幅度為13.8%。但在其他項目部分則相比去年同期減少38.1%，僅累積達13億日圓。

在2021財年前三季的Nintendo Switch與Nintendo Switch Lite銷量部分則達2410萬台，相比去年同期增加35.8%，其中Nintendo Switch Lite銷量為519萬台，其餘均為標準款Nintendo Switch。

遊戲軟體部分銷售套數則達1.76億套，相比去年同期增加43%。同時，目前總計有29款在任天堂主機平台發行遊戲累積銷量超過100萬套，其中20款為任天堂打造作品，其餘9款則是由第三方遊戲業者打造。

若從一開始的銷量計算的話，截至去年底的Nintendo Switch系列機種銷量已經超過7987萬台，同時遊戲軟體銷售套數更超過5.32億套。目前Nintendo Switch系列機種累積銷量已經超越任天堂過去廣受歡迎的Nintendo 3DS系列機種，同時遊戲軟體銷售套數也一併超越Nintendo 3DS系列機種對應遊戲軟體累積銷量。

依照目前Nintendo Switch系列機種銷售表現，預期在任天堂公布下一季財報表現時，就能看見Nintendo Switch系列機種累積銷量正式超越目前累積銷量達8151萬台的Game Boy Advance。不過，目前包含早期的Game Boy、最早的Nintendo DS與Nintendo Wii，依然是任天堂維持熱銷數據紀錄的三款經典主機產品。

任天堂目前並未透露任何有關新款遊戲主機更新消息，但有不少看法認為新機將會大幅提升畫面解析度與硬體效能，同時也會冠上「Super」名稱。而就日前任天堂說明，強調目前並未有推出更新硬體計畫，但也未否認在下一個財年內更新主機的可能性。

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