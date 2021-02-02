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微軟過去至少規劃三款掌機 前高層：這原因未能順利進入市場

聯合新聞網 / 楊又肇

微軟Xbox第三方合作關係總監Kevin Bachus接受彭博新聞訪談時，透露過去微軟曾計畫收購任天堂，最終被對方以簡單回應拒絕之後，前微軟娛樂與設備部門總裁Robbie Bach在近期第10屆紐約遊戲獎項頒獎活動期間，再次針對微軟這段歷史作更具體說明。

依照Robbie Bach表示，在與任天堂接觸之前，其實微軟就已經跟諸多PC硬體廠商進行洽談，甚至也曾與SEGA討論合作，最後才找上美國總部就位於微軟總部對面的任天堂，但最後則是遭到拒絕。

Robbie Bach認為，當時微軟只是一家專職打造軟體的公司，相當然爾會遭軟硬體均由自己打造，同時也已經在遊戲界產生相當影響力的任天堂拒絕。因此在此之後便創立Xbox品牌，決定自行進入遊戲硬體市場競爭。

而除了打造第一款Xbox遊戲主機，微軟當時甚至規劃打造掌機產品，藉此與當時在掌機市場依然稱霸的任天堂抗衡。

不過，雖然微軟內部曾提出三款不同掌機形式的原型設計，但由於名稱均以「X-Boy」為稱，顯然會有商標使用上的爭議產生，加上其他考量因素，最終微軟並未在遊戲市場推出掌機產品。

但在過去發展過程裡，微軟其實也規劃藉由手機、平板安裝App形式，讓玩家能更方便與Xbox遊戲主機連動，甚至原本也計畫透過Windows Phone產品填補未能在掌機市場發展的空缺，只是隨著Windows Phone產品最終也淡出市場，使得微軟最終僅能以遊戲主機與Windows PC硬體繼續擴展遊戲市場。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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