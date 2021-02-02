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山內一典透露PS5《跑車浪漫旅7》 將回歸「過往舊作遊玩模式」

聯合新聞網 / 楊又肇

確定以平台獨佔形式登上PlayStation 5的《跑車浪漫旅7 (Gran Turismo 7)》，遊戲製作人暨Polyphony Digital負責人山內一典在稍早接受訪談時，表示新作將會回歸過往遊玩體驗。

由於先前推出的《跑車浪漫旅 競速 (Gran Turismo Sport)》轉向電競應用發展，進而引發不少系列作品支持玩家反彈，山內一典表示確實觀察到這樣的情況，但強調過去與國際汽車聯盟 (FIA)合作元素依然會在《跑車浪漫旅7》內繼承，但在遊戲新作將會大幅回歸過往舊作遊玩模式，並且讓玩家可以感受更多駕駛跑車體驗。

同時，山內一典也再次表示自己從小熱愛車輛，並且感受日本車輛所帶動影響，因此成為投入打造《跑車浪漫旅》系列遊戲作品動力。而在全球有許多玩家遊玩《跑車浪漫旅》系列遊戲情況下，山內一典表示並未忘記這款遊戲是從日本發源，同時也感受自計傳承日本汽車文化的責任及使命，或許更暗示新作將會加入更多與日本汽車品牌相關車輛。

過去在2017年推出的《跑車浪漫旅 競速》，加入可在遊戲中考取FIA認可賽車執照，並且收錄世界上最快、最受推崇的140台車輛，其中包含Vision Gran Turismo概念車、Gran Turismo Sport獨家原型車，以及存在於真實世界的頂尖車輛，另外也收錄涵蓋19個地點，以及27種配置的世界著名賽道，例如東京快速道路、紐堡林賽道 (北環道)或北方群島賽道等。

預期在接下來於PlayStation 5獨佔發行的《跑車浪漫旅7》同樣也會加入與FIA合作元素，並且加入更多車輛與賽道內容，讓玩家可以感受更多跑車模擬駕駛樂趣。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

跑車 日本 PS5

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