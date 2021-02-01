現代傳以Kia品牌與蘋果合作車輛產品 維持本身品牌高度
雖然現代在後續說明刻意將本身與蘋果合作，描述為僅只是眾多車廠與蘋果合作的其中一部分，但市場基本上已經認定現代將會成為蘋果車輛產品代工合作對象。
而在相關消息裡，更指稱現代計畫藉由旗下Kia品牌與蘋果合作，避免與現代品牌有進一步關聯。而這樣的作法，則似乎與現代希望避免本身品牌與其他車廠處於相同合作身分高度，同時也能減少與其他車廠協同合作產生摩擦。
依照路透新聞報導指稱，現代將會在美國境內完成與蘋果合作代工組裝產品，同時車身、傳動系統等部分則會向其他代工業者採購。不過，此部份並未獲得蘋果及現代方面回應。
即便與蘋果合作可能對現代品牌有些影響，但現代認為仍可透過此合作取得蘋果在自駕車輛相關軟硬體設計，同時也能讓旗下產線能有更好使用效率。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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