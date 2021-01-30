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不是Pro？硬體升級款Nintendo Switch 可能加上「Super」名稱

聯合新聞網 / 楊又肇

任天堂在2017年推出Nintendo Switch後，就有不少消息指稱任天堂準備推出硬體升級設計的「Pro」版本。但在稍早傳出消息中，則是透露硬體升級版的Nintendo Switch將會加上「Super」名稱。

目前的Nintendo Switch採用NVIDIA Tegra X1 T214處理器，搭配4GB記憶體與32GB儲存容量，在一般掌機模式下透過內建螢幕對應720P畫質顯示，配合Dock外接時，則可對應輸出1080P畫質。

而在先前傳聞中，則指稱升級款Nintendo Switch將會對應4K解析度畫質顯示，同時運算效能也會大幅提升，藉此與微軟、Sony新機抗衡，同時也預期可對應更多3A等遊戲使用。

因此，相關市場分析預測升級款Nintendo Switch將會搭載1080P解析度螢幕，甚至換上OLED或mini LED顯示面板，處理器則預計升級為NVIDIA以Xavier架構為基礎打造的Tegra X1+處理器，同時也預計將記憶體與儲存容量升級。

同時，在對應4K解析度畫質輸出部分，有可能會藉由類似NVIDIA DLSS技術，透過人工智慧輔助深度採樣運算，進而讓原本1080P畫質能以更清晰的4K畫質呈現，同時在電力損耗上卻不造成額外明顯負擔。

在名稱部分，則有可能直接採用「Super」名稱，而非先前傳聞的「Pro」命名方式，或許與過往從早期紅白機種任天堂主機升級至超級任天堂的作法相同。

至於價格方面，冠上「Super」名稱的升級款Nintendo Switch有可能會以399美元價格銷售。

不過，目前任天堂並未透露任何有關升級款Nintendo Switch的消息，加上任天堂過去以來幾乎不在硬體效能與畫質表現上競爭，而是持續著重遊戲遊玩體驗，因此也不見得會如市場預期推出硬體升級版本。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Switch 任天堂

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