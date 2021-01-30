Google：台灣雖未受疫情影響 手機遊戲花費依然明顯增加

在近期台北國際電玩展期間，Google也就近期在台灣與遊戲業者合作模式做了分享，其中說明台灣地區去年雖然相較不太受疫情影響，但在手機遊戲花費相對還是有明顯增加。

全球手機遊戲下載量因疫情增加，但台灣相對減少

依照Google台灣資深業務總監蔡逸民引述市調機構App Annie針對去年全球手機遊戲市場所作調查，顯示全球包含Android、iOS平台的手機遊戲收入 (未包含中國市場)在去年累積達540億美元，相比2019年約成長18%，而台灣在2020年的手機遊戲營收更成為全球市場排名第7位，每位玩家產生營收排名則是全球第6位，而每一位在遊戲中付費玩家所產生營收更是全球第3位。

而因為疫情影響，造成不少人在家透過手機遊戲排解無聊，使得全球地區的手機遊戲下載量相比2019年大幅增加21%，同時也帶動營收成長18%，但台灣因為相較不受疫情影響，因此在整體下載表現反而下降4%，不過營收卻相對成長21%。

透過Google技術資源協助台灣遊戲團隊成長

在目前Google針對遊戲市場投資部分，主要還是藉由推動Google Play Store平台資源，讓台灣地區開發者能透過Google平台資源，藉由Android平台打造各類手機遊戲作品，並且能更快銜接海外市場。

甚至在Google近年開始於台灣地區佈局Google Cloud服務應用，除了在遊戲開發應用加入更多GCP服務資源，同時也透過更多線上學習資源、研討交流，或是藉由一級玩家計畫 (G-Player One program)，以及從去年開始推出「導師制度」(mentorship program)，透過Google專業講師、業界人員組成講師團隊，協助更多遊戲團隊打造優質內容。

除了透過Google Play Store平台媒合玩家，遊戲開發團隊也能透過YouTube、Google Ads等服務資源宣傳產品內容，甚至也能透過Demo Day等活動機會宣傳，透過高達60%成功機會吸引合適投資對象。

依照蔡逸民表示，由於台灣遊戲產品產值相當高，加上手機使用黏著度也比其他地區相對更高，因此在遊戲市場含金量也相當驚人，甚至在Google Play Store上的營收貢獻排名更在全球前幾位之內，因此也吸引Google持續投資，並且協助更多在地遊戲開發團隊成長。

藉由Google資源更快走向國際市場

此次分享內容也邀請製作《幻想神域》系列、《風之國度》、《時空物語》、《星界神話》等遊戲的傳奇網路遊戲分享經驗，說明藉由Google資源打造遊戲將能減少不少成本與時間上的負擔，例如原本要將遊戲推廣到海外市場，可能需要透過與海外業者合作，或是在當地設點營運，但目前藉由Google Play Store平台就能快速在不同市場提供在地化版本遊戲上架，同時也無須自行架設在地伺服器，透過GCP服務就能針對當地環境提供伺服器運作資源。

甚至透過Google既有線上宣傳資源，更可快速向當地市場用戶族群直接投放宣傳廣告，並且能配合Firebase服務檢視服務使用狀況，同時依照遊戲臨時需求擴大線上伺服器可承受吞吐流量，不像過往必須擔心同時上線遊玩人數暴增，可能讓原本規劃伺服器癱瘓。

而目前透過GCP服務更多功能，更可將人工智慧等技術應用放進遊戲內，例如透過文字自動識別與語音合成技術，讓NPC人物能自動產生配音，或是分析系統執行運作狀態，藉此讓遊戲能有更多應用發展可能。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》