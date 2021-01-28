快訊

萊豬做肉鬆銷陸？網紅添亂 兩岸深陷惡意螺旋

聽新聞
test
0:00 / 0:00

取代iPhone的秘密武器？傳蘋果明年推「超昂貴」VR頭盔，為AR眼鏡鋪路

商業周刊 / 張方毓／商業周刊
蘋果執行長庫克（Tim Cook）曾表示，VR和AR都非常有市場潛能，但AR有更多商機。 歐新社
蘋果執行長庫克（Tim Cook）曾表示，VR和AR都非常有市場潛能，但AR有更多商機。 歐新社

摘要

1. 除了Apple Car，蘋果最快明年會推出「VR頭盔」，將會是高端、利基產品，可能比市面上300到900美元的VR頭盔價格貴上許多，且可能每間Apple Store每天只允許賣出一台。

2. VR頭盔將是蘋果真正的目標「AR眼鏡」的先導產品。蘋果近年來面臨一種壓力，要推出跟iPhone一樣劃時代的革命性產品，AR眼鏡就是他們的目標。

蘋果近期研發新硬體的消息不斷，除了Apple Car，《彭博》（Bloomberg）報導，知情人士指出，蘋果最快明年會推出「VR頭盔」，加入由臉書、Sony等公司盤據的虛擬實境市場，並替未來蘋果未來更想推出的「AR眼鏡」鋪路。

蘋果的VR頭盔可用來玩遊戲、看影片和交流，不過沒什麼AR功能。VR頭盔若順利問世，將是蘋果自Apple Watch以來最新的主要產品。

不同的是，過去蘋果的產品諸如音樂播放器、智慧型手機、手錶，都是把新興消費科技做成可靠易用的方式帶到消費者面前。但這次的VR頭盔不會是「大眾」產品，而是高端、利基產品。

比市面上VR頭盔貴，每店每天只賣一台

市面上其他VR頭盔價格大約落在300到900美元（約合新台幣8,400到2萬5,200元）區間，但據傳蘋果VR頭盔會貴非常多。知情人士指出，蘋果VR頭盔明年推出後，每間Apple Store可能每天限量賣出一組。這代表，蘋果VR頭盔高端、利基的程度足以跟現在5,999美元的Mac Pro相提並論。

蘋果仍試圖把VR頭盔做得更符合消費者需求。蘋果通常會避免在行動產品中裝風扇，但蘋果VR頭盔裡將配備風扇。由於風扇會大大增加早已龐大的VR頭盔體積，因此蘋果用其他方法減小體積，移除一般會預留給人戴眼鏡的空間，讓頭盔更輕薄、更貼近人臉。針對近視的消費者，蘋果則開發一個系統，讓用戶可以把近視鏡片插進頭盔裡。

蘋果VR頭盔將配備最高端的晶片，性能比目前MacBook上搭載的M1晶片還強，比起目前市面上的VR產品，蘋果VR頭盔能夠提供更高的畫質。

蘋果仍在考慮要VR頭盔要提供哪些內容給用戶，虛擬實境仍是新興科技，除了遊戲以外沒有太多內容。不過，去年蘋果併購新創公司NextVR提供一絲線索，該公司用虛擬實境紀錄演唱會和運動比賽，未來消費者可能就算沒到場，也可以「親身體驗」現場活動。除此之外，VR頭盔也可能跟App Store連動。

VR頭盔只是「敲門磚」，真正目標是AR眼鏡

蘋果。 路透
蘋果。 路透

《彭博》指出，蘋果推出VR頭盔，將只是一個先導產品，因為蘋果真正放眼的產品是「AR眼鏡」。過去，蘋果執行長庫克（Tim Cook）就曾說過，VR和AR都非常有市場潛能，但AR有更多商機。

《商業內幕》（Business Insider）評論，蘋果近年來面臨一種壓力：要推出跟iPhone一樣劃時代的革命性產品，AR眼鏡就是它的目標。目前，臉書、Sony或微軟的VR設備都是手機的延伸產品，而蘋果想像的是一個能夠單獨運作的產品。去年蘋果正研發AR眼鏡的消息傳出，當時科技媒體資訊（The Information）報導，一位蘋果高管表示，他們希望AR眼鏡能夠在十年內完全取代iPhone。

但研發AR眼鏡非常困難，產品必須配備又小又強大的電子設備，才能夠顯示通知、地圖導航以及各種資訊，同時又要能連網並支持電池續航，這是龐大的技術挑戰。這也是為什麼，去年消息傳出時，本來是說蘋果最快2022年會推出AR眼鏡，但目前最新消息是，在蘋果內部，代號N241的AR眼鏡仍停留在「架構」階段，距離實際推出還需要好幾年的時間。

除此之外，人們對於戴「一台電腦」在臉上的接受度仍不高，這是Google眼鏡多年前失敗的主因。接下來，蘋果還需要花上數年時間處理鏡片、軟硬體，把零件變小，以及規劃生產技術和內容。明年若它真的推出VR頭盔，或許將可窺見蘋果終極野心的一絲線索。

（參考來源：BloombergBusiness InsiderBusiness Insider(2)

【延伸閱讀】


蘋果電動車 提前明年上路
終於！沒有iPhone也能用Apple Watch，蘋果的大計畫是什麼？
瞄準Apple car供應鏈，鴻海真能從手機代工跨足電動車？老總：市場已經給了答案！
台積電3天重挫56元，市值蒸發1.45兆！專家：2因素所致

※本文由商周.com授權刊載，未經同意禁止轉載。

蘋果 VR 智慧眼鏡 AR

延伸閱讀

蘋果開新職缺：徵求工程師 教Siri講台語！

蘋果推iOS 14.4更新 讓HomePod mini變得更貼心

蘋果研發iPhone天線縫隙隱藏技術：消除難看白帶

原本負責蘋果硬體產品的高層 將轉向全新產品研發

相關新聞

取代iPhone的秘密武器？傳蘋果明年推「超昂貴」VR頭盔，為AR眼鏡鋪路

蘋果近期研發新硬體的消息不斷，除了Apple Car，《彭博》（Bloomberg）報導，知情人士指出，蘋果最快明年會推出「VR頭盔」，加入由臉書、Sony等公司盤據的虛擬實境市場，並替未來蘋果未來更想推出的「AR眼鏡」鋪路。

報告指稱約62%比例Apple TV+用戶仍為試用身分 同時續訂意願不高

Variety網站引述市調機構MoffetNathan所作報告，指出美國地區2020年第四季的訂閱式隨選影音服務中，目前仍有高達62%的Apple TV+訂閱用戶仍處於試用階段，同時絕大部分用戶在試用時間到期後並不打算繼續訂閱，或是仍未確定是否繼續使用此項服務。

Vicarious Visions加入暴雪娛樂 將接手《暗黑破壞神2》內容重製

動視暴雪 (Activision Blizzard)證實已經將旗下遊戲工作室Vicarious Visions移轉至暴雪娛樂 (Blizzard Entertainment)，而相關報導更進一步指出Vicarious Visions將接手負責《暗黑破壞神2》內容重製。

《秘境探險》真人版電影因疫情影響不確定性 再次延後至2022年上映

雖然過去延宕多次的《秘境探險》真人版電影，原訂會在今年7月15日上映，但由於目前新型冠狀病毒疫情仍有諸多不確定性，使得Sony影業 (Sony Pictures)宣布將上映時間延後至2022年的2月11日。

《惡靈古堡8：村莊》確定5月7日推出 將打造PS5獨佔內容

CAPCOM稍早透過「Resident Evil Showcase」線上直播內容確認，《惡靈古堡8：村莊 (Resident Evil Village)》將會在今年5月7日推出，預計在PlayStation 5、PlayStation 4、Xbox Series X、Xbox Series S，以及Xbox One與PC平台推出。

Netflix全球訂閱人數終於衝破2億 未來每週至少更新一部電影或影集

Netflix稍早2020財年第四季財報結果，其中顯示全球累積總訂閱人數達2億以上，同時Netflix也預告接下來預計以每週上架一部電影或電視影集作品的步調進行更新，並且考慮回購股票穩定投資市場。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。