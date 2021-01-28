取代iPhone的秘密武器？傳蘋果明年推「超昂貴」VR頭盔，為AR眼鏡鋪路

摘要 1. 除了Apple Car，蘋果最快明年會推出「VR頭盔」，將會是高端、利基產品，可能比市面上300到900美元的VR頭盔價格貴上許多，且可能每間Apple Store每天只允許賣出一台。 2. VR頭盔將是蘋果真正的目標「AR眼鏡」的先導產品。蘋果近年來面臨一種壓力，要推出跟iPhone一樣劃時代的革命性產品，AR眼鏡就是他們的目標。

蘋果近期研發新硬體的消息不斷，除了Apple Car，《彭博》（Bloomberg）報導，知情人士指出，蘋果最快明年會推出「VR頭盔」，加入由臉書、Sony等公司盤據的虛擬實境市場，並替未來蘋果未來更想推出的「AR眼鏡」鋪路。

蘋果的VR頭盔可用來玩遊戲、看影片和交流，不過沒什麼AR功能。VR頭盔若順利問世，將是蘋果自Apple Watch以來最新的主要產品。

不同的是，過去蘋果的產品諸如音樂播放器、智慧型手機、手錶，都是把新興消費科技做成可靠易用的方式帶到消費者面前。但這次的VR頭盔不會是「大眾」產品，而是高端、利基產品。

比市面上VR頭盔貴，每店每天只賣一台

市面上其他VR頭盔價格大約落在300到900美元（約合新台幣8,400到2萬5,200元）區間，但據傳蘋果VR頭盔會貴非常多。知情人士指出，蘋果VR頭盔明年推出後，每間Apple Store可能每天限量賣出一組。這代表，蘋果VR頭盔高端、利基的程度足以跟現在5,999美元的Mac Pro相提並論。

蘋果仍試圖把VR頭盔做得更符合消費者需求。蘋果通常會避免在行動產品中裝風扇，但蘋果VR頭盔裡將配備風扇。由於風扇會大大增加早已龐大的VR頭盔體積，因此蘋果用其他方法減小體積，移除一般會預留給人戴眼鏡的空間，讓頭盔更輕薄、更貼近人臉。針對近視的消費者，蘋果則開發一個系統，讓用戶可以把近視鏡片插進頭盔裡。

蘋果VR頭盔將配備最高端的晶片，性能比目前MacBook上搭載的M1晶片還強，比起目前市面上的VR產品，蘋果VR頭盔能夠提供更高的畫質。

蘋果仍在考慮要VR頭盔要提供哪些內容給用戶，虛擬實境仍是新興科技，除了遊戲以外沒有太多內容。不過，去年蘋果併購新創公司NextVR提供一絲線索，該公司用虛擬實境紀錄演唱會和運動比賽，未來消費者可能就算沒到場，也可以「親身體驗」現場活動。除此之外，VR頭盔也可能跟App Store連動。

VR頭盔只是「敲門磚」，真正目標是AR眼鏡

蘋果。 路透

《彭博》指出，蘋果推出VR頭盔，將只是一個先導產品，因為蘋果真正放眼的產品是「AR眼鏡」。過去，蘋果執行長庫克（Tim Cook）就曾說過，VR和AR都非常有市場潛能，但AR有更多商機。

《商業內幕》（Business Insider）評論，蘋果近年來面臨一種壓力：要推出跟iPhone一樣劃時代的革命性產品，AR眼鏡就是它的目標。目前，臉書、Sony或微軟的VR設備都是手機的延伸產品，而蘋果想像的是一個能夠單獨運作的產品。去年蘋果正研發AR眼鏡的消息傳出，當時科技媒體資訊（The Information）報導，一位蘋果高管表示，他們希望AR眼鏡能夠在十年內完全取代iPhone。

但研發AR眼鏡非常困難，產品必須配備又小又強大的電子設備，才能夠顯示通知、地圖導航以及各種資訊，同時又要能連網並支持電池續航，這是龐大的技術挑戰。這也是為什麼，去年消息傳出時，本來是說蘋果最快2022年會推出AR眼鏡，但目前最新消息是，在蘋果內部，代號N241的AR眼鏡仍停留在「架構」階段，距離實際推出還需要好幾年的時間。

除此之外，人們對於戴「一台電腦」在臉上的接受度仍不高，這是Google眼鏡多年前失敗的主因。接下來，蘋果還需要花上數年時間處理鏡片、軟硬體，把零件變小，以及規劃生產技術和內容。明年若它真的推出VR頭盔，或許將可窺見蘋果終極野心的一絲線索。

（參考來源：Bloomberg、Business Insider、Business Insider(2)）

※本文由商周.com授權刊載，未經同意禁止轉載。