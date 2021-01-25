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報告指稱約62%比例Apple TV+用戶仍為試用身分 同時續訂意願不高

聯合新聞網 / 楊又肇

Variety網站引述市調機構MoffetNathan所作報告，指出美國地區2020年第四季的訂閱式隨選影音服務中，目前仍有高達62%的Apple TV+訂閱用戶仍處於試用階段，同時絕大部分用戶在試用時間到期後並不打算繼續訂閱，或是仍未確定是否繼續使用此項服務。

依照數據顯示，在這些仍處於試用階段的訂閱用戶中，有30%比例表示願意繼續訂閱觀看Apple TV+，但有29%比例用戶則表示不會續訂，其餘約41%比例用戶則仍不確定是否繼續訂閱。

相較之下，在美國地區透過Verizon等電信服務推廣加入免費試用的Disney+用戶，在目前所有Disney+訂閱用戶僅佔16%，同時在這16%比例用戶人數裡，高達48%比例表示會繼續訂閱使用，僅19%比例表示不會再繼續訂閱，而仍未確定是否續訂用戶人數則佔33%。

整體來看，顯然美國地區多數Apple TV+訂閱用戶是配合新購iPhone、iPad、Mac等機種，藉此獲得免費一年使用Apple TV+服務試用資格，因此雖然在短時間內累積不少用戶人數，但顯然在蘋果提供試用時間陸續到期後，願意續訂使用的用戶人數並不高，甚至有多數使用者只是基於免費試用而加入訂閱觀看，因此在免費試用時間到期後，就不再繼續訂閱。

因此即便蘋果強調收錄眾多原創作品內容，但相較Disney+擁有眾多迪士尼持有作品，明顯還是少了不少吸引力道，同時比起Netflix等同性質服務，更在收錄作品數量顯得不足，因此也成為Apple TV+服務難以留住用戶青睞的關鍵所在。

不過，從蘋果日前透露將會持續擴充Apple TV+收錄內容，加上目前也持續延展用戶試用時間，在避免用戶人數流失原則下，或許接下來也會透過增加Apple TV+內容吸引力，藉此設法增加更多用戶人數成長。

除了與Disney+競爭，Apple TV+面臨競爭對手還包含HBO Max，以及目前在美國境內仍吸引較多人使用的Netflix。

雖然從去年疫情影響之下，許多串流影音服務均因在家使用需求增加而受益，包含Netflix、Disney+等服務用戶人數均有成長，但相對地也造成營運成本增加，因為同時上線觀看人數持續增加情況下，使得這些服務業者必須增加伺服器等資源，以利支撐疫情下增加的觀看流量。

例如Netflix在去年便確認將調整收費標準，其中基本方案仍維持在8.99美元，而標準方案則從原本12.99美元增加為13.99美元，進階方案則從原本的15.99美元漲至17.99美元，但實際調整模式仍會依照各地區市場狀況而定。

目前Netflix仍吸引較多人使用

而依照市調機構J.D. Power所作報告顯示，目前在美國境內約81%比例用戶訂閱Netflix，其次則是亞馬遜Prime Video服務，約佔65%，Hulu則以56%比例排名第三，Disney+以47%排名第四，而HBO Max以22%排名第五，同時NBC推行的串流服務Peacock則佔18%，蘋果推行的Apple TV+僅佔14%。

在相關調查中，約49%比例用戶同時訂閱四種以上串流影音服務，相比疫情升溫前的同時訂閱三種服務數量更高，同時平均每月花費在訂閱服務支出費用也增加為47美元，相比疫情開始升溫前的每月38美元化費增加。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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