Vicarious Visions加入暴雪娛樂 將接手《暗黑破壞神2》內容重製

動視暴雪 (Activision Blizzard)證實已經將旗下遊戲工作室Vicarious Visions移轉至暴雪娛樂 (Blizzard Entertainment)，而相關報導更進一步指出Vicarious Visions將接手負責《暗黑破壞神2》內容重製。

過去暴雪娛樂已經持續將旗下經典遊戲進行重製，包含重新打造高畫質重製版《星海爭霸》，以及同樣以高畫質重製的《魔獸爭霸III》，此外也推出《魔獸世界：經典版》，因此也有許多玩家期待同樣經典的《暗黑破壞神2》可以重製推出。

而在動視暴雪確定將Vicarious Visions移轉至暴雪娛樂，並且確定投入暴雪娛樂旗下遊戲內容製作，同時Vicarious Visions負責人Jen Oneal也被升任為暴雪娛樂開發執行副總裁，並且成為暴雪娛樂管理團隊成員之一，直接向暴雪娛樂總裁J.Allen Brack匯報。

彭博新聞報導指出，Vicarious Visions加入暴雪娛樂體系後，未來將負責《暗黑破壞神2》重製任務，同時更指稱在Vicarious Visions正式加入暴雪娛樂之前，雙方就已經進行一定程度的合作事宜。

不過，目前暫時還無法確認《暗黑破壞神2》重製版本開發進度。而雖然加入暴雪娛樂，但Vicarious Visions依然會維持在原本位於紐約州首府奧爾巴尼辦公室營運。

Vicarious Visions創立於1990年，並且在2005年由動視 (Activision)，過去曾參與包含《吉他英雄》、《蜘蛛人》、《Tony Hawk》系列滑板遊戲、《命運》系列、《決勝時刻》系列等作品。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》