《秘境探險》真人版電影因疫情影響不確定性 再次延後至2022年上映

雖然過去延宕多次的《秘境探險》真人版電影，原訂會在今年7月15日上映，但由於目前新型冠狀病毒疫情仍有諸多不確定性，使得Sony影業 (Sony Pictures)宣布將上映時間延後至2022年的2月11日。

從目前官方Twitter帳號仍持續公布劇照內容，顯示《秘境探險》真人版電影拍攝進度仍順利展開，因此宣布延後上映時間，應該是與拍攝進度沒有直接關聯。

不過，從Sony影業董事長暨執行長Tony Vinciquerra日前受訪時表示，雖然近期因為疫情影響，使得電影等內容產業受到不少衝擊，但不會跟隨市場腳步讓電影內容優先透過線上串流影音服務播放，預期還是會先以電影院放映方式提供觀看。

此外，Tony Vinciquerra更透露未來至少會有以PlayStation遊戲為基礎製作的三部電影，以及七部電視劇內容準備推出，目前除了《秘境探險》真人版電影已經進行拍攝，包含《最後生還者》也開始著手進行拍攝工作。

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