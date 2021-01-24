快訊

散布確診白牌司機火化未依規定 網友獲判無罪

《秘境探險》真人版電影因疫情影響不確定性 再次延後至2022年上映

聯合新聞網 / 楊又肇

雖然過去延宕多次的《秘境探險》真人版電影，原訂會在今年7月15日上映，但由於目前新型冠狀病毒疫情仍有諸多不確定性，使得Sony影業 (Sony Pictures)宣布將上映時間延後至2022年的2月11日。

從目前官方Twitter帳號仍持續公布劇照內容，顯示《秘境探險》真人版電影拍攝進度仍順利展開，因此宣布延後上映時間，應該是與拍攝進度沒有直接關聯。

不過，從Sony影業董事長暨執行長Tony Vinciquerra日前受訪時表示，雖然近期因為疫情影響，使得電影等內容產業受到不少衝擊，但不會跟隨市場腳步讓電影內容優先透過線上串流影音服務播放，預期還是會先以電影院放映方式提供觀看。

此外，Tony Vinciquerra更透露未來至少會有以PlayStation遊戲為基礎製作的三部電影，以及七部電視劇內容準備推出，目前除了《秘境探險》真人版電影已經進行拍攝，包含《最後生還者》也開始著手進行拍攝工作。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

電影 疫情

延伸閱讀

「叱咤風雲」南下再催票 巧遇角頭喊「戰場有著落」

「叱咤風雲」合體「角頭」 不打架改打氣

樂金、Sony 搶電動車商機

Sony PS 5重視美國等海外地區 日本玩家不開心

相關新聞

Vicarious Visions加入暴雪娛樂 將接手《暗黑破壞神2》內容重製

動視暴雪 (Activision Blizzard)證實已經將旗下遊戲工作室Vicarious Visions移轉至暴雪娛樂 (Blizzard Entertainment)，而相關報導更進一步指出Vicarious Visions將接手負責《暗黑破壞神2》內容重製。

《秘境探險》真人版電影因疫情影響不確定性 再次延後至2022年上映

雖然過去延宕多次的《秘境探險》真人版電影，原訂會在今年7月15日上映，但由於目前新型冠狀病毒疫情仍有諸多不確定性，使得Sony影業 (Sony Pictures)宣布將上映時間延後至2022年的2月11日。

《惡靈古堡8：村莊》確定5月7日推出 將打造PS5獨佔內容

CAPCOM稍早透過「Resident Evil Showcase」線上直播內容確認，《惡靈古堡8：村莊 (Resident Evil Village)》將會在今年5月7日推出，預計在PlayStation 5、PlayStation 4、Xbox Series X、Xbox Series S，以及Xbox One與PC平台推出。

Netflix全球訂閱人數終於衝破2億 未來每週至少更新一部電影或影集

Netflix稍早2020財年第四季財報結果，其中顯示全球累積總訂閱人數達2億以上，同時Netflix也預告接下來預計以每週上架一部電影或電視影集作品的步調進行更新，並且考慮回購股票穩定投資市場。

NVIDIA透過滑鼠就能確認硬體是否影響遊戲延遲

由於在多數第一人稱視角的射擊遊戲中，螢幕畫面及操作顯示延遲通常會影響遊玩結果，因此NVIDIA便在GeForce RTX 30系列GPU加入Reflex技術，藉此降低遊戲顯示延遲情況。不過，為了確認實際遊玩是否仍會因為顯示延遲影響操作，除了透過NVIDIA提供的Reflex Latency Analyzer分析工具，通常還要搭配專業設備才能精準量測，而這樣的花費投資顯然也無法讓一般玩家接受。

Netflix霸佔2020串流影集榜！但Disney+在動畫電影扳回一城

你也在 2020 加入訂購串流媒體的行列了嗎？根據外媒報導與尼爾森（Nielsen）的最新資料顯示，Netflix 位居全球串流之王的地位仍屹立不搖。以下公布尼爾森統計美國觀眾最愛收看的原創影集、授權影集與電影榜單，如果農曆年假不想出去人擠人的話，不妨在家防疫，給年假娛樂一點靈感吧！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。