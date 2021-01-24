《惡靈古堡8：村莊》確定5月7日推出 將打造PS5獨佔內容
CAPCOM稍早透過「Resident Evil Showcase」線上直播內容確認，《惡靈古堡8：村莊 (Resident Evil Village)》將會在今年5月7日推出，預計在PlayStation 5、PlayStation 4、Xbox Series X、Xbox Series S，以及Xbox One與PC平台推出。
同時，CAPCOM也同步公布實機遊玩畫面，另外更確認將在PlayStation 5獨佔推出非戰鬥體驗版《女僕 (Maiden)》，讓玩家可以操作被稱為「女僕」的不知名角色，藉此體驗從地牢逃離，但在過程中僅能透過躲藏與閃避避免遭受攻擊，無法進行戰鬥或防禦。
在此次公布消息中，CAPCOM也公布《惡靈古堡》系列25周年紀念作品《逆轉 (Re:Verse)》，藉此作為《惡靈古堡8：村莊》多人遊玩模式，將可讓4-6名玩家同時操作《惡靈古堡》系列登場角色，進行第三人稱線上對戰，甚至可以變身生化怪物逆轉戰局。
目前《逆轉》將對外招募參與封測玩家，預計在1月25日截止報名，並且將在1月28日展開為期三天、四個時段的封測活動，同時日後將隨《惡靈古堡8：村莊》同步提供遊玩。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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