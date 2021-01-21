NVIDIA透過滑鼠就能確認硬體是否影響遊戲延遲

你也在 2020 加入訂購串流媒體的行列了嗎？根據外媒報導與尼爾森（Nielsen）的最新資料顯示，Netflix 位居全球串流之王的地位仍屹立不搖。以下公布尼爾森統計美國觀眾最愛收看的原創影集、授權影集與電影榜單，如果農曆年假不想出去人擠人的話，不妨在家防疫，給年假娛樂一點靈感吧！

2021-01-20 16:16