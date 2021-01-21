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NVIDIA透過滑鼠就能確認硬體是否影響遊戲延遲
由於在多數第一人稱視角的射擊遊戲中，螢幕畫面及操作顯示延遲通常會影響遊玩結果，因此NVIDIA便在GeForce RTX 30系列GPU加入Reflex技術，藉此降低遊戲顯示延遲情況。不過，為了確認實際遊玩是否仍會因為顯示延遲影響操作，除了透過NVIDIA提供的Reflex Latency Analyzer分析工具，通常還要搭配專業設備才能精準量測，而這樣的花費投資顯然也無法讓一般玩家接受。
為了解決這樣的問題，NVIDIA宣布與各家業者合作，只要在使用符合G-Sync相容規範設計的螢幕時，配合使用符合要求規格的遊戲滑鼠，即可透過Reflex Latency Analyzer分析工具判斷遊戲操作是否會有延遲現象。
目前符合要求規格的遊戲滑鼠，分別如下：
● 宏碁：GM310、Predator Cestus 330、Predator Cestus 350
● Alienware：AW610M
● 華碩：ROG Chakram Core
● Corsair：Dark Core RGB PRO & Pro SE
● 羅技 (Logitech G)：Pro X Superlight
● 微星：GM 41
● Razer：Deathadder V2
● SteelSeries：Rival 3
配合使用上述遊戲滑鼠，一般玩家即可以相對較低花費完成確認所使用螢幕、顯示卡能否對應更流暢的遊戲體驗，無須額外花費採購高達7000美元檢測設備。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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