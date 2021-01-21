Netflix全球訂閱人數終於衝破2億 未來每週至少更新一部電影或影集

Netflix稍早2020財年第四季財報結果，其中顯示全球累積總訂閱人數達2億以上，同時Netflix也預告接下來預計以每週上架一部電影或電視影集作品的步調進行更新，並且考慮回購股票穩定投資市場。

在去年第四季裡，Netflix總計累積增加851萬名新增用戶人數，同時也讓整體訂閱人數成長至2.037億人規模。依照Netflix說明，主因在於疫情影響之下的在家觀看內容需求增加，使得旗下服務使用比例持續增加。

而在營收表現部分，Netflix在上一季營收達66.4億美元，但實際獲利則下滑至5.42億美元，部分因素與投入新劇製作有關。針對接下來的財務預測，Netflix預期2021財年第一季營收將成長至71.3億美元，同時預計新增用戶人數將達600萬人，至於全年營利率預期將可增加至20%。

同時，Netflix更透露目前已經有超過500部電影或影集已經進入後製階段，部分也準備按照規劃上架提供觀看，預計未來每週至少會有一部電影或影集上架。

目前包含《柏捷頓家族：名門韻事》、《后翼棄兵》、《王冠》、《永夜漂流》等Netflix原創作品均吸引不少觀看人潮，尤其《后翼棄兵》在上架後進一個月內便吸引超過6200萬名用戶觀看。

此外，Netflix目前預期將維持約100億美元至150億美元債務，但預期會從今年之後讓手上持有現金正向成長，同時也考慮透過股票回購方式穩定投資市場，預期日後無須仰賴外部融資維持營運所需資金。

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