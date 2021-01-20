Netflix霸佔2020串流影集榜！但Disney+在動畫電影扳回一城

農曆年假不知道要看些什麼？也許這份串流媒體的影集與電影榜單，能給你一點靈感。

你也在 2020 加入訂購串流媒體的行列了嗎？根據外媒報導與尼爾森（Nielsen）的最新資料顯示，Netflix 位居全球串流之王的地位仍屹立不搖。以下公布尼爾森統計美國觀眾最愛收看的原創影集、授權影集與電影榜單，如果農曆年假不想出去人擠人的話，不妨在家防疫，給年假娛樂一點靈感吧！

Netflix 霸榜 2020 年原創影集

尼爾森公布的年度榜單統計了美國 2 歲以上的觀眾在 SVOD 平台中觀看的分鐘數，計算時間範圍為 2019 年 12 月 30 日至 2020 年 12 月 27 日。在原創影集的榜單中，Netflix 在十名內就佔了九名，其中只有第五名是來自 Disney++ 的《曼達洛人》（The Mandalorian），Netflix 霸榜得很誇張。

第一名寶座獻給《黑錢勝地》（Ozark），台灣觀眾可能相對比較不熟悉《黑錢勝地》，但總共三季共 30 集卻讓美國觀眾看了約 305 億分鐘，相當驚人。而第二名則是《魔鬼神探》（Lucifer），撥放了將近 190 億分鐘，位居第三的是《王冠》（The Crown），播放量為 163 億分鐘。以集數最少上榜的是紀錄片《虎王》（Tiger King），成為第五名，總共才 8 集卻抓住了 156 億分鐘的注意力，當時上線也曾一度造成全球現象級風潮。

原創影集完整榜單：

有沒有你今年也 binge-watching 的影集呢？

第一名的《黑錢勝地》預告：

照顧老虎的飼育員所引發的瘋狂犯罪故事，《虎王》讓許多觀眾著迷：

2020 年授權影集榜單：全部都是 Netflix

好的，這份 Top 10 的榜單更是一面倒地通通都是 Netflix 家選手，非常誇張。拿下第一名的是職場喜劇《我們的辦公室》（The Office），總集數 192 集，共得 571 億分鐘的觀看量，比原創影集的冠軍多了約 200 億分鐘。果然有在有線上架過的影集，會吸引喜歡的回頭客一直重複觀看。

第二名與第三名分別是《實習醫生》（Grey's Anatomy）、《犯罪心理》（Criminal Minds），以 366 集與 277 集拿下 394 億分鐘、354 億分鐘的觀看時長。

以最少集數入榜的是第五名的《富家窮路》（Schitt's Creek），70 集的集數博得 237 億分鐘的關注度。

授權影集完整榜單：

經典的情境喜劇與長壽的「職人」劇都榜上有名。

經典到不行的輕鬆喜劇《俏妞報到》（New Girl）位居第八：

電影榜單：終於回到 Disney+ 的主場

被痛宰了前兩個榜單，終於來到 Disney+ 拿手的電影項目。在十名中，Disney+ 佔了七名，Netflix 佔了三名。第一名是大小朋友都期待的續座《冰雪奇緣 2》（Frozen II）拿下 149 億分鐘播放時長，第二名也是「奇緣」系列的《海洋奇緣》（Moana），也取得 105 億分鐘的好成績。第三名輪到 Netflix 的《寵物當家 2》（Secret Life of Pets 2），時長共 91 億分鐘。

電影的榜單有大部分都是動畫，大概可以理解到一種情境：大人在家 WFH 時，小孩子很吵的話就播 Netflix 讓他們可以暫時安靜兩小時？Netflix 無疑成防疫最佳保母。

電影完整榜單：

前十名的電影片單中，有七部是動畫作品。

第四名的《1/2 的魔法》（Onward）：

第十名的《動物方城市》（Zootopia），當初上院線時依稀記得好評蠻多的：

值得注意的是，這份榜單只收錄 Netflix、Disney+、Hulu、Prime Video 的數據，並未加入 Apple TV、HBO Max 的資料。不曉得今年華納兄弟各家強片獨家同步於 HBO Max 後，是否會改變 Disney+ 電影主場的優勢？

《本文作者 MindyLi，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》