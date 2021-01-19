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「搖曳露營△ VIRTUAL CAMP」確定今年3月推出本栖湖篇

聯合新聞網 / 楊又肇

日前宣布將登上PlayStation 4、Nintendo SwitchSteam、iOS與Android平台的將虛擬露營冒險遊戲《搖曳露營△ VIRTUAL CAMP》，確定分別在今年3月推出本栖湖篇，並且接續於4月推出山麓露營場篇。

《搖曳露營△ VIRTUAL CAMP》是將《搖曳露營》漫畫原作3D化，並且讓玩家能身歷其境感受主角凜與撫子在本栖湖、山麓露營場的露營體驗。

在本栖湖篇當中，玩家將扮演「撫子」與「凜」同遊，在山麓露營場篇中則將由玩家扮演「凜」，與「撫子」一同渡過野外時光。遊戲中將重現在富士山附近渡過一天的慢活時光，並且以全語音形式體驗到凜與撫子兩人，以及其他固定班底在露營時的種種情境和突發狀況。

另外，使用智慧型手機遊玩的話，將可享受到有如在當地舉著手機攝影鏡頭四處取景的感覺，如果使用虛擬實境頭代裝置遊玩，則更可感受身歷其境的逼真遊玩體驗。

在本次新公開的「本栖湖篇」主視覺圖當中，可以看見撫子與凜兩人在被夕陽染成橘紅色的壯闊富士山景前，悠哉享受戶外野炊料理的情境。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

露營 PlayStation Switch Steam

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