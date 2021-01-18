通用汽車以凱迪拉克品牌打造兩款未來概念車款 其中一款會飛！

通用汽車在此次CES 2021展示兩款針對未來運輸接駁打造的概念車輛，其中一款是具備自動駕駛功能的運輸車款，另一款則是可在地面垂直起降的飛行車款。

兩款車輛都是採用通用汽車目前推行的Ultium電池模組，而具備自動駕駛功能的運輸車款，基本上與其他車廠針對未來大眾運輸需求設計車款相仿，透過低風阻外型提升車輛行駛距離，並且在車內提供乘車者便利資訊取得介面。

而另一款採可垂直起降設計的飛行車款，同樣也是採用Ultium電池模組，並且對應90kW電力輸出能力，配合四旋翼設計，讓飛行車款能對應約90公里左右的飛行距離，最高飛行速度則可達每小時88公里。

另外，飛行車款採用前後滑門與全景玻璃設計車頂，並且對應生物識別認證，以及語音與手勢控制操作模式。

目前有越來越多車廠開始構思未來交通運輸應用，除了藉由自動駕駛車輛讓城市運輸交通變得更加流暢之餘，更期望可藉由小型飛行載具提供更快速的兩地通勤接駁，讓使用者能直接避開一般道路塞車擁擠問題，透過低空飛行於兩地往返。

在先前規劃中，包含Uber在內業者也開始構思透過飛行載具提供兩地快速接駁服務，同時也有不少新創團隊投入飛行載具研發。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》