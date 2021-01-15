Ubisoft將由旗下工作室打造「星際大戰」相關遊戲

雖然EA與迪士尼手上合作《星際大戰》遊戲獨佔製作的協議要等到2023年才結束，但顯然其他業者依然有參與製作《星際大戰》遊戲的機會。

依照聲明指出，Lucasfilm Games將與隸屬Ubisoft、曾負責製作《全境封鎖2》的Massive Entertainment遊戲工作室合作，雙方將會共同打造一款全新《星際大戰》遊戲作品。

意味即便在與EA仍持有《星際大戰》遊戲獨佔製作權情況下，迪士尼依然能在特定情況下授權其他業者打造《星際大戰》相關遊戲作品，並且將掛上Lucasfilm Games品牌識別。

依照目前已知細節，預計由Massive Entertainment遊戲工作室打造的《星際大戰》遊戲，將會採用Massive Entertainment遊戲工作室旗下Snowdrop遊戲引擎，同時目前仍處於相當早期開發階段，並且由《全境封鎖2》、《飆酷車神》總監Julian Gerighty負責帶領此款遊戲製作。

另外，這款遊戲不僅是過去8年以來第一款不是由EA打造的《星際大戰》遊戲作品，更有可能採開放世界架構設計，而Massive Entertainment遊戲工作室目前也為了打造這款遊戲，將開始對外招募人才。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》