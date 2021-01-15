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Lucasfilm Games再度回歸 但可能只是《星際大戰》遊戲內容所屬品牌識別
2019年傳出迪士尼有意重啟Lucasfilm Games遊戲開發業務後，在稍早對外公布消息裡終於確認將使Lucasfilm Games品牌再度回歸。
不過，從目前公布內容顯示，未來Lucasfilm Games品牌主要會應用在《星際大戰》相關遊戲內容，因此當年曾經由Lucasfilm Games推行的《猴島小英雄 (Monkey Island)》、《瘋狂時代 (Day of the Tentacle)》等經典作品，恐怕依然不會有後續作品問世。
以目前Lucasfilm Games品牌定位來看，顯然只是作為《星際大戰》相關遊戲內容所屬品牌識別，但本身並不會投入遊戲內容創作。
但如果是期望《印地安納瓊斯 (Indiana Jones)》系列遊戲新作的話，Bethesda稍早則是在Twitter發文內容確認，目前已由製作《德軍總部》系列的MachineGames投入打造《印地安納瓊斯》相關遊戲內容，並且釋出相關預告內容。
只是新作是否延續過往Lucasfilm Games打造解謎冒險風格，目前還無法確認。
January 12, 2021
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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