哈利波特迷悲慟！RPG 遊戲《霍格華茲的傳承》延至 2022 年問世

Twitter 下方的網友紛紛崩潰：「為什麼要對我那麼殘忍」、「太失望了」。

以下開放哈利波特迷崩潰！由哈利波特宇宙延伸出的動作 RPG 大作《霍格華茲的傳承》（Hogwarts Legacy），將延期至 2022 年才發行。

《霍格華茲的傳承》官方 Twitter 在週三發表這項悲訊：

在聲明中，官方表示為了給全球粉絲創造最佳的體驗，因此要給遊戲開發商足夠的時間去打造作品。

Twitter 下方的網友紛紛崩潰：「為什麼要對我那麼殘忍」、「太失望了」。也有網友拿出先前延期多次，遊戲體驗仍然滑鐵盧的《電馭叛客 2077》再度鞭屍：「硬是發行劣質的遊戲對大家都沒好處...《電馭叛客 2077》就是最經典的例子。」

由艾薇嵐奇軟體（Avalanche Software）開發、港口鑰遊戲（Portkey Games）發行的《霍格華茲的傳承》，是全球哈利波特迷期待已久的沉浸式開放世界遊戲作品。該作劇情並非由原著作者 JK 羅琳所撰寫，而是遊戲公司獨立發行的全新作品。

遊戲背景設定在 19 世紀，玩家在這之中扮演霍格華茲的學生，體驗在魔法學院上課的氛圍，透過學習調配魔藥、訓練奇獸、提升攻擊技巧，來了解更多霍格華茲世界的秘密，並且保衛學院不被邪惡勢力入侵。

《霍格華茲的傳承》預計將在 PS5、PS4、Xbox Series、Xbox One、PC 等平台上線。

在還沒辦法正式開玩之前，粉絲們先多看幾次預告片聞香一下吧：

《本文作者 MindyLi ，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》