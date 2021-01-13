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瑪利歐亮麗紅 X 亮麗藍！任天堂新款Nintendo Switch主機組合 售價新台幣9780元

聯合新聞網 / 楊又肇

在稍早公布消息裡，任天堂宣布配合慶祝《超級瑪利歐》問世35週年，將推出瑪利歐亮麗紅 X 亮麗藍的Nintendo Switch主機組合。

在瑪利歐亮麗紅 X 亮麗藍的Nintendo Switch主機組合中，包含在主機本體、底座、左右Joy-Con控制器等配件均換上紅、藍搭配設計，其中就聯手腕帶也採用紅、藍相間形式呈現，而諸如扣具，或是隨附保護套配件的拉鍊頭則是採用黃色點綴。

而在盒裝隨附的保護套配件部分，則是採用遊戲角色剪影風格呈現，並且以紅底、藍邊設計，但目前僅會隨瑪利歐亮麗紅 X 亮麗藍的Nintendo Switch主機組合提供，暫時尚未有單獨銷售計畫。

至於功能部分，瑪利歐亮麗紅 X 亮麗藍的Nintendo Switch主機組合與一般版本相同，建議售價也同樣採新台幣9780元價格銷售，香港地區則會從2月12日起開放銷售，台灣地區開放銷售時間則尚未確定。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Switch 任天堂

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