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蔚來汽車揭曉旗艦電動車ET7 採用Qualcomm支援雙5G連網的車載系統

聯合新聞網 / 楊又肇

隨著中國蔚來汽車 (Nio)揭曉旗下新款電動車輛ET7，Qualcomm也確定以旗下第三代數位車載平台設計與車用5G連網平台與蔚來汽車攜手合作

不過，Qualcomm並非以去年在CES 2020期間揭曉的Snapdragon Ride運算平台與蔚來汽車合作，主要是以旗下第三代數位車載平台設計與車用5G連網平台，作為此次發表電動車輛ET7所搭載NOMI人工智慧系統，以及車內大尺寸螢幕呈現的多媒體互動功能運算基礎，並且支援5G雙SIM卡連網使用需求。

藉由Qualcomm車載平台設計，蔚來汽車表示ET7將可對應更沉浸多媒體互動體驗、智慧連接應用功能，以及車輛自動化駕駛應用。

依照蔚來汽車表示，ET7預計在2022年第一季進入市場銷售，初期僅先提供70 kwH電池版本與100 kwH電池版本，未來也會準備推出150 kwH電池版本，但預期要等到2022年年底才會正式推出。

至於建議售價方面，ET7將會以人民幣448000元價格銷售，但如果配合每月以人民幣980元訂閱電池服務的話，則能以人民幣37800元銷售。而滿電行駛距離，150 kwH電池版本約可對應1000公里左右，另外在以480kW功率輸出時，從0到時速100公里加速約僅在3.9秒內完成。

目前ET7在市場預設競爭對手為Tesla的Model S車款，同時也希望搶奪更多電動車市場佔比。

此外，Qualcomm雖然未特別計畫在此次CES 2021展期間公布新消息，但計畫在1月26日-27日透過線上虛擬活動說明旗下在智慧車載系統，以及未來車輛應用發展，更透露將協助推動中國地區電動車發展。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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