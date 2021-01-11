夢工廠動畫共同創辦人 打造的短影片服務Quibi轉由Roku收購

華爾街日報報導證實，提供機上盒與內容服務的Roku確定收購由夢工廠動畫共同創辦人Jeffrey Katzenberg所創立短影片串流服務Quibi。

Roku隨後也證實此項消息，但並未透露具體收購細節與涉及金額。

而由Roku接手後，原本在Quibi服務上架的短影片內容將會透過Roku頻道提供觀看，同時依然保留原本以廣告支撐播放的使用模式。

Quibi之所以無法獲得大量支持使用，顯然與其影片內容長度限制在10分鐘的作法褒貶不一有關，同時即便以每月4.99美元付費使用，在內容中依然會看見廣告內容，必須選擇每月支付7.99美元才能完全移除廣告的情況，似乎也造成Quibi服務營運模式無法讓人接受，進而導致Quibi最終面臨關閉情況。

在宣布關閉消息之前，Quibi才剛在近期推出對應Fire TV、Apple TV，以及Android TV適用版本服務，希望能藉由更多管道吸引用戶青睞。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》