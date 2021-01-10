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很想要吧？日男研發「便攜型PS4」可隨時玩 3個原因嚇退玩家

香港01 / 向樂高／報導
網友自行改裝後，創出令玩家羨慕到流口水的「便攜型PS4」！（twitter@DxTerraria）
網友自行改裝後，創出令玩家羨慕到流口水的「便攜型PS4」！（twitter@DxTerraria）

搶不到PS5？那就試試改裝PS4吧！日本有玩家想實現將PS4「帶出門」的願望，於是決定自己動手改裝PS4，用不銹鋼製公事包打造「便攜型PS4」，成功地在小巧的公事包內安裝PS4的所有配件，且更特設屏幕，讓機主可以「開廂即玩」！有關裝置令其他玩家大呼「很想要」，惟當中3個原因卻令人有點卻步。

日本Twitter用戶「DX Terraria」熱衷改裝各式各樣的電子產品，最近他就在twitter分享自行改造、在公事包內特設屏幕的「便攜型PS4」，帶上街時便可隨時隨地一開即玩。原PO還錄制示範影片，證明主機的確可以正常運作，其超強的想法及製作能力令一眾網友大嚇一跳，直言：「這個完全是重度玩家夢寐以求的東西吧！」

不過，理想歸理想，雖然「便攜型PS4」能夠成功運作，但種種因素令其要成為量產商品仍有一段極遙遠的距離，例如這款改裝機的體積與最新發售的PS5相似，而PS5貴為「主機巨無霸」，其巨大的體積並非過往的主機可以比肩。其次還有電源問題，改裝機的續航力低，只能運行約1小時，但改裝造價卻要約6萬日圓（約1.6萬新台幣）等，而且達達6.4公斤。

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文章授權轉載自《香港01》

日本 PS4

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