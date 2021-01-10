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Mercedes-Benz智慧車載系統標榜 可更直覺使用

聯合新聞網 / 楊又肇

由於CES近年來已經吸引不少車廠進駐展出，因此即便今年調整為線上展出形式，依然有不少車廠選在此時公布新品消息，例如Mercedes-Benz稍早公布的MBUX Hyperscreen智慧車載平台，便是針對旗下EQS系列電動車打造，標榜能以更直覺且貼近需求方式，讓使用者可在不影響駕駛情況下使用各項車載功能。

MBUX Hyperscreen智慧車載平台以尺寸達56吋的寬形異構OLED螢幕打造，表面採用康寧Gorilla強化玻璃覆蓋保護，並且透過源自NVIDIA提供電腦系統運作，本身則配置24GB記憶體作為運算緩存使用，對應顯示車輛各項行駛相關數據，以及車載系統可使用功能。

螢幕總計搭載12組觸控感應器，當使用者手指觸控螢幕特定位置時，就會透過震動回饋作為操作提示，同時也透過光線感應器與視訊鏡頭自動感知調整螢幕亮度。

而在使用方面，系統會自動學習使用者經常使用功能，或是自動依照車輛外部溫度自動調節車內空調系統，Mercedes-Benz強調所有操作功能都不會影響使用者駕駛車輛，藉此確保車載平台使用安全性。

MBUX Hyperscreen智慧車載平台預計在今年內與EQS系列車款一同推出，但具體細節尚未公布。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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