StruUsm希望以扣點使用概念 改變串流影音服務市場

由前Discovery Ventures產品主管Lauren DeVillier、前Disney+產品與技術副總裁Eugene Liew，以及前Discovery Networks戰略、營收與營運執行副總裁Paul Pastor與前華特迪士尼想像工程產品開發負責人Thomas Wadsworth共同創立的全新串流影音服務StruUsm，希望藉由全新方式改變既有串流影音服務市場。

就StruUsm觀察認為，即便美國境內串流影音服務市場已經被Netflix、Hulu、Amazon Prime、Apple TV+、YouTube、HBO Max和Disney+等瓜分多數使用者，但依然有足夠發展空間。

原因在於雖然市場有眾多串流影音服務，但使用者想要觀看內容可能會分布在不同平台，因此僅少數使用者會選擇同時訂閱多個服務，絕大部分的使用者則會在追劇內容觀看結束後終止訂閱服務，並且轉向其他串流影音服務，意味使用者在實際觀看是以想要觀看內容為導向，而非持續聚焦在單一服務。

因此，StruUsm提供服務，則是採用聚合方式，透過單一平台串接不同內容提供來源，同時雖然採用按月訂閱使用模式，卻不像市場常見的串流影音服務採「看到飽」作法，而是透過扣點方式讓使用者仔細挑選想要觀看內容。

▲左起：Thomas Wadsworth、Paul Pastor、Lauren DeVillier、Eugene Liew

依照共同創辦人Lauren DeVillier說明，這樣的模式構想源自健身房以點數報名課程，不僅可讓使用者更專注在真正想要觀看內容，而非只是隨意瀏覽點播，同時也能讓觀看數據反應真實需求，以利服務平台更能清楚描繪使用輪廓，藉此向使用者推薦更適合的影音內容。

在這樣的循環之下，市場也能更清楚知曉哪些內容足以吸引使用者觀看，進而推動內容製作團隊創造更值得關看影片作品，並且有利於影音市場正向成長，同時可讓StruUsm成為規模更大的內容聚合平台，讓使用者更願意黏著使用，減少為了觀看內容選擇在不同服務平台間遊走情況。

目前StruUsm分別獲得前迪士尼執行長Michael Eisner持有投資公司The Tornante Company提供資金，另外也獲得Firstlight Media、Gaingels投資。

StruUsm預計會在今年春季正式在美國推出服務，同時與36個內容供應商合作超過2萬部電視劇、電影及短片內容，服務則建置在微軟Azure雲端平台，分別可透過手機、網頁及電視平台使用，未來也計畫擴展到國際市場。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》